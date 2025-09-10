晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》轉隊後首度回到洋基主場 托瑞斯：我懂這都是生意

2025/09/10 11:49

托瑞斯轉隊後首度回到洋基主場，脫帽向現場球迷致意。（路透）托瑞斯轉隊後首度回到洋基主場，脫帽向現場球迷致意。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕老虎今天作客洋基主場，最終以12比2大勝對手，值得一提的是，這是陣中明星二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）加盟後，首度回到洋基主場作戰，托瑞斯也在訪問中表示不會怨恨洋基不留他，他懂這些都是生意。

托瑞斯去年休賽季成為自由球員，不過洋基並未留下他，最終讓他轉與老虎簽約，今天賽前受訪他表示，他懂這些都是生意，對於洋基不簽他不會感到很失望。

對於這支效力7年的洋基，托瑞斯坦言他很喜歡在紐約打球，只是去年他攻防兩端表現都沒有很好，這也讓他感到挫折。休賽季托瑞斯拒絕了許多複數年合約，最終與老虎簽下1年1500萬美元短約，希望自己這一年可以打出反彈表現。

本賽季至今托瑞斯繳出.260打擊率，敲出15發全壘打，為球隊打回67分打點，今年還成為美聯明星賽先發二壘手，是繼2019年後首度入選明星賽。

對於這位效力7年的老朋友，洋基迷不吝嗇歡迎托瑞斯「回家」，而此戰托瑞斯也繳出3支1、1分打點的表現。

