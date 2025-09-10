晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平1安1打點、相隔逾1個月盜壘成功 道奇用4轟收3連勝

2025/09/10 12:25

大谷翔平、貝茲（左）。（美聯社）大谷翔平、貝茲（左）。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今貢獻一支關鍵安打，進帳1分打點，還跑出本季第18次盜壘成功。道奇25歲新人右投斯漢（Emmet Sheehan）此戰交出7局失1分、狂賞9次三振的好投，道奇最後在主場以7比2擊敗全大聯盟墊底的洛磯。國聯西區龍頭道奇收下3連勝，加上教士隊今輸球，雙方勝場差來到2場。

斯漢前5局上演15上15下，沒有被敲任何安打。第6局斯漢一開始連續被敲2安，1出局後，洛磯打者T.佛里曼（Tyler Freeman）擊出適時安打攻進1分。斯漢續投第7局，雖然丟出全場第1次保送，仍用單局賞3次三振解危，完成投球工作。

道奇打線第2局靠對手暴投先拿1分，第3局2出局後，大谷翔平選到保送上壘，並盜上二壘。下一棒的道奇球星貝茲（Mookie Betts）擊出左外野兩分砲，這是貝茲本季第17轟，幫助道奇取得3比0領先。

大谷翔平、貝茲（左）。（美聯社）大谷翔平、貝茲（左）。（美聯社）

道奇「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）第4局擊出中外野陽春砲，這是T.赫南德茲本季第22轟，前一次擊出全壘打已經是美國時間8月20日的時候。大谷翔平第5局敲出右外野適時安打追加1分，這顆安打的擊球初速為105.8英哩（約170.2公里）。

道奇球星佛里曼（Freddie Freeman）、T.赫南德茲在第8局各敲陽春彈添分。洛磯第9局靠捕手古德曼（Hunter Goodman）陽春砲追分，這是古德曼本季第30轟，最終道奇仍收下3連勝。

大谷翔平全場3打數1安1打點，選到1次保送，跑回1分、跑出1盜，賽後打擊率為2成80，整體攻擊指數（OPS）為1.002。這是大谷翔平自8月10日之後，再度跑出盜壘成功。

斯漢主投7局僅被敲3安失掉1分，賞9次三振、丟1次保送，摘本季第6勝，賽後防禦率為3.32。洛磯30歲明星右投馬奎茲（Germán Márquez）主投5局失5分，吞本季第13敗。

MLB》大谷翔平1安1打點、相隔逾1個月盜壘成功 道奇用4轟收3連勝道奇25歲新人右投斯漢。（路透）

