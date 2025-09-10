MLB》豪門大都會危險了！巨人近16戰13勝 衝擊國聯外卡戰局

阿德梅斯。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巨人今天靠阿德梅斯（Willy Adames）擊出三分砲，幫助巨人在主場以5比3擊敗響尾蛇。巨人近16戰13勝，目前以74勝71敗居國聯西區第三，距離國聯外卡第三的大都會僅2場勝差。

阿德梅斯首局擊出左外野三分砲，這是他本季第28轟。巨人打者施密特（Casey Schmitt）第4局敲高飛犧牲打追加1分。響尾蛇第5局靠勞拉爾（Jordan Lawlar）適時二壘安打、巴洛薩（Jorge Barrosa）高飛犧牲打追回2分。

請繼續往下閱讀...

巨人捕手貝利（Patrick Bailey）5局下擊出陽春砲添加保險分，響尾蛇打線只在6局上再拿1分。巨人終結者R.沃克（Ryan Walker）後援1局無失分，幫助巨人收2連勝，R.沃克摘得本季第15次救援成功。

阿德梅斯。（法新社）

巨人左投雷伊（Robbie Ray）主投5局失2分，摘本季第11勝。響尾蛇右投加倫（Zac Gallen）先發6.2局失5分，吞本季第14敗。此外，響尾蛇台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）全場4支0，賽後打擊率為2成55。

目前國聯外卡戰局，小熊隊仍以82勝63敗居國聯外卡第一，教士隊以79勝66敗排國聯外卡第二。

豪門大都會以76勝69敗排國聯外卡第三，但球隊近期吞4連敗，巨人僅以2場勝差緊追在後。而紅人隊與大都會的勝差也只有3場。

Willy Adames clubs a 3-run homer in the 1st inning! pic.twitter.com/21rVWeMjDL — MLB （@MLB） September 10, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法