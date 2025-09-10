體總》85歲葉政彥長年對體壇出錢出力 卻遭「年齡歧視」

體總會長葉政彥。（體育運動總會提供）

〔記者林岳甫/綜合報導〕有媒體報導，台灣體壇長年形成「三頭馬車」──中華奧會、全國體總與台灣省體育協會，三大組織各據一方，盤根錯節，人事皆是高齡長老，這番言論就針對85歲現任體總會長葉政彥，他長年對體壇出錢出力，卻遭外界「年齡歧視」，令他痛心。

運動部成立後，各大運動總會與單項協會即將開始選舉，部分候選人開始透過媒體放話惡意攻擊，身為體總會長的葉政彥就遭點名。85歲的葉政彥畢業於台灣大學商學系，本身是位成功企業家，長期參與體育事務，擔任過網球協會理事長、桃園市體育會理事長、田徑協會理事長，他向來都對基層、國家隊的選手培育經費皆大力支持。

葉政彥擔任體總會長後，將過去業務功能不彰的會內制度與人事重新整頓，並接受體育署每年會計師查核使總會財務透明化且零負債，同時推動基層兒少運動體驗活動及在各縣市舉辦體育嘉年華，協助體育署推動全民運動，國內各重要體育活動都能看到葉政彥親自出席，堪稱出席率最高的總會領導者。

即使高齡，葉政彥至今身體力行偕同太太每週至少打4次網球，也是運動部推行全民規律運動333最佳代言人。如今葉政彥的高齡卻遭受批評，他本人對於這樣的歧視言論感到失望。

熟悉體育界的人士則指出，能否擔任體育協會理事長跟年紀完全無關，最大條件是有沒有能力給予支持，尤其財力投入更是重要，畢竟財力是辦理國內和國際賽事的基本條件，並照顧更多基層選手。若空有理想，卻沒有財力基礎，只靠政府相關部門的補助，協會不可能成功壯大，該運動項目成績有難有成長。

