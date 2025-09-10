MiLB》台灣火球男林振瑋先發3局狂賞6K 陳柏毓5局好投仍吞敗投

林振瑋。（取自Ｘ）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕海盜隊台灣旅美投手陳柏毓今天在2A先發主投5局失2分吞敗投。而效力紅雀2A的台灣火球男林振瑋，今先發3局失1分、賞6次三振，無關勝敗。

海盜2A今天面對老虎2A，陳柏毓首局讓對手3上3下，第2局被敲3安、丟1次保送，單局失掉2分。陳柏毓第3局、第4局都讓對手攻占到得點圈，但都能化解失分危機。陳柏毓第5局再投出3上3下，完成投球工作。海盜2A最終以1比6輸球。

請繼續往下閱讀...

陳柏毓先發5局用77球，被敲5安，失掉2分，賞5次三振、丟1次保送，吞本季第11敗，本季在2A的防禦率為5.73。陳柏毓今年5月曾短上升到3A，交出一場5局無失分好投摘勝後，隨即被降回2A。

陳柏毓。（取自Ｘ）

紅雀2A今天與教士2A之戰，林振瑋首局連賞3次三振，第2局先被敲二壘安打，接著自家捕手伯納爾（Leonardo Bernal）發生捕手妨礙打擊，讓對手攻占一、二壘。林振瑋先抓到2個出局數後，丟保送讓對手攻占滿壘。林振瑋最後讓對方敲滾地球出局，化解失分危機。

林振瑋第3局一開始被擊出陽春砲，接著又被敲一壘安打。林振瑋這時連賞2次三振，再讓對方敲滾地球出局，結束投球工作。紅雀2A最後以7比5贏球。

林振瑋此戰先發3局用73球（有48顆好球），被敲3安，賞6次三振、丟1次保送。林振瑋本季在2A先發3場，防禦率為15.88，每局被上壘率2.82。林振瑋今年在小聯盟待過1A、高階1A和2A，整季16場先發0勝2敗、防禦率6.02，每局被上壘率1.58。

In his third Double-A start, Cardinals no. 16 prospect Chen-Wei Lin struck out six batters in three innings of work. pic.twitter.com/izx39fzNTD — Springfield Cardinals （@Sgf_Cardinals） September 10, 2025

林振瑋。（取自Ｘ）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法