U18世界盃》慘遭列強輾壓 中國棒球距離世界還很遙遠

〔記者羅志朋／綜合報導〕U18世界盃棒球賽預賽今天落幕，明天進行超級循環賽，今年1月拿到唯一1張外卡資格參賽的中國，在B組預賽5戰全敗，團隊防禦率高達10.50為12支參賽球隊當中最差數據，團隊打擊率也只有1成62，5場出現12次守備失誤，總計得11分、失53分，投打守都沒有太多亮點。

近年國際賽中國表現不俗，去年U23世界盃先後打敗哥倫比亞、澳洲、委內瑞拉、尼加拉瓜，最終拿下隊史最佳的第4名，優於台灣隊的第8名，前年亞運中國以1：0完封勝日本震撼球界，說明中國棒球發展多年具有一定實力，只是今年U18世界盃表現不佳，距離世界列強還很遙遠。

長期在中國執教的前中職教練劉志昇曾表示，中國在小學階段有許多棒球俱樂部與校隊，由於升學主義掛帥，國、高中打棒球人口銳減，球隊非常少，人才嚴重斷層，導致中國棒球聯賽各省隊選才極為有限，如果與2008年北京奧運相比，現在中國整體棒球實力是退步的。

劉志昇說，不少台日韓美教練在中國教球，讓選手實力提升不少，只是棒球在當地非主流運動，加上家長普遍注重小孩學業，要擴大市場難度非常高，也就難發展成為職業棒球聯盟。

