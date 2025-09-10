晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》菜鳥厄利初登板飆11K平隊史紀錄 紅襪與洋基沒有勝差了！

2025/09/10 14:54

紅襪農場排名第6左投厄利初登板狂飆11K。（美聯社）紅襪農場排名第6左投厄利初登板狂飆11K。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪農場第6名的左投厄利（Connelly Early）今天迎來大聯盟初登板對上運動家，厄利交出5局狂飆11次三振、0失分的優質表現，幫助紅襪在客場以6比0完封對手。紅襪收3連勝，目前以81勝65敗居美聯東區第三，與美東第二的洋基沒有勝差。洋基、紅襪都分區美聯外卡前二的位置。

據《MLB Pipeline》顯示，厄利是紅襪農場第6名的投手。這位23歲左投本季在小聯盟待過2A、3A，整季出賽21場有18場先發，戰績10勝3敗、防禦率2.60，共投100.1局賞132次三振。

厄利今開賽上演8上8下，第3局2出局後連續被敲2安，厄利用三振解危，前3局就賞出6次三振。厄利在第4局單局被敲3安，讓對手攻占滿壘，厄利連賞2次三振，化解失分危機。厄利第5局先丟保送，但他連續解決3人，包含賞2次三振，完成大聯盟初登板。

紅襪農場第6左投厄利。（法新社）紅襪農場第6左投厄利。（法新社）

總計厄利主投5局用90球，被敲5安，單場狂賞11次三振，丟1次保送，摘下生涯首勝。厄立單場飆11K追平紅襪隊史新人初登板最多三振紀錄。1977年前紅襪投手唐‧阿希（Don Aase）在1977年7月26日面對釀酒人之戰，初登板交出9局11K的完投勝。

紅襪打線全場有9安，首局靠岡薩雷茲（Romy Gonzalez）陽春砲、韓裔外野手瑞福斯奈德（Rob Refsnyder）三分砲攻進4分。岡薩雷茲第2局敲二壘安打再拿1分，日籍好手吉田正尚第8局代打敲滾地球護送1分。

運動家全場有10安，但整場得點圈為10支1。運動家左投斯普林斯（Jeffrey Springs）先發5局失5分吞本季第11敗。

