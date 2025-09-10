TPBL》戰神4名洋將到位！32歲美籍後衛洛夫頓加盟

洛夫頓加盟台北戰神。（戰神提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL台北戰神今宣布網羅美國籍後衛洛夫頓（Zach Lofton），新賽季4位外援正式到齊。

現年32歲、身高193公分的洛夫頓，職業生涯足跡遍佈美國、德國、科威特、黎巴嫩、利比亞、菲律賓與中國等地，2019-20年效力德國Rostock Seawolves，場均轟下27.7分，展現頂尖得分火力。2023加盟菲律賓PBA Meralco Bolts，更在對上NorthPort的比賽中砍下生涯新高54 分，並於東亞超級聯賽（EASL）4場比賽繳出場均 30.5 分。

請繼續往下閱讀...

洛夫頓近年在黎巴嫩持續發揮影響力，上賽季於黎巴嫩籃球聯賽更寫下場均26.4分、7助攻、三分球命中率38%，以及單場豪取51分的精采演出，橫掃年度最佳球員、最佳防守球員、最佳外援及最佳後衛等七項殊榮，也隨球隊Al Riyadi奪下2024 BCL Asia冠軍，累積完整的國際賽場資歷，此外，在2025 FIBA WASL西亞超級聯賽中場均繳出19.8分、5.9助攻，展現頂尖進攻實力。

戰神總經理林祐廷表示，洛夫頓具備多元進攻手段，將全面升級戰神後場火力，「他在各國聯賽已證明爆炸型得分身手，我們期待他把這股能量帶進戰神，提升進攻威脅力。」

戰神先前已陸續宣布前鋼鐵人防守悍將齊曼加、塞普勒斯歸化球員威力斯、美籍前鋒基德加盟，隨著洛夫頓加盟，新賽季洋將陣容正式底定。

