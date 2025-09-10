晴時多雲

高雄大師賽》丁彥宸、許文琪領銜出擊 「Red Bull 鬥拍」戴資穎即將現身

2025/09/10 14:44

「Red Bull鬥拍」首度聯手高雄大師賽，戴資穎承諾現身與球迷同慶。（羽協提供）「Red Bull鬥拍」首度聯手高雄大師賽，戴資穎承諾現身與球迷同慶。（羽協提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕羽球界年度盛事「VICTOR 2025高雄羽球大師賽」即將於9月23日至28日在高雄巨蛋體育館盛大登場。本屆賽事陣容堅強，共吸引來自印尼、馬來西亞、印度、泰國、新加坡等19個國家、多達345位世界好手報名參賽，盛況空前。

台灣地主隊將由2022年世青賽男單冠軍郭冠麟，以及世大運羽球男單金牌丁彥宸領軍，力拼將冠軍金盃續留主場，台灣女單好手許玟琪帶領年輕新希望黃宥薰，力抗日本前世界球后奧原希望，以及印度好手卡普夏，守護女子后座榮耀。男雙陳子睿／林煜傑、混雙吳軒毅／楊筑云等頂尖選手也將無一缺席，誓言展現台灣羽球的堅強實力，力求拿下最佳成績。

本屆賽事由中華民國羽球協會與高雄市政府運動發展局共同主辦，總獎金為11萬美元，大會贊助商包括VICTOR勝利體育、大金空調、中華電信、勇源基金會、太報、星誠細胞生醫、統一企業、歐德傢俱、SUM汽車網、yamicar協新租車、AMO阿默典藏蛋糕、兆基屋管、澳根尼、Red Bull、撒隆巴斯…等企業共襄盛舉支持賽事，讓全世界看見台灣舉辦羽球國際賽事的堅強實力。

本屆高雄羽球大師賽更迎來一大亮點，首度與人氣羽球三對三賽事「Red Bull 鬥拍」強強聯手。戴資穎（小戴）親口承諾將在總決賽現場與球迷見面。這項靈感源自戴資穎訓練日常的趣味賽事，以六人同場、規則彈性為特色，並加入致敬戴資穎招牌絕技的獨家規則：成功擊球至對手的觸地禁止區，即可一次豪取2分，讓比賽充滿變數與驚喜。

凡購買高雄羽球大師賽決賽日（9月28日）門票的觀眾，無需額外購票，即可在國際職業賽事結束後，於原場地繼續觀賞「Red Bull鬥拍」全國總決賽的精彩對決，一同見證最強素人隊伍的誕生，並與戴資穎一起為選手加油！ 此外，高雄羽球大師賽的觀眾可持賽事票券，於9月26-28日三天在高雄巨蛋二樓驗票處免費換得Red Bull一罐。

為了服務無法親臨現場的球迷，大會也提供多元的轉播管道。為期六天的賽事將由中華電信MOD、Hami Video、民視、博斯運動台及中華羽協直播台共同轉播。其中，中華電信MOD與Hami Video平台將提供從9月23日起全程轉播的服務，確保球迷無論透過電視、網路或手機，都能即時觀賞精彩賽事，一起為台灣選手加油！

《VICTOR 2025高雄羽球大師賽》

時間：2025年9月23日（二）至9月28日（日）

地點：高雄巨蛋體育館

