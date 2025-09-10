晴時多雲

香港賽》葉宏蔚／詹又蓁化解4局點拍落中國程星／張馳 晉混雙16強

2025/09/10 15:01

台灣混雙組合葉宏蔚/詹又蓁擊敗對手晉級。（資料照，記者陳志曲攝）台灣混雙組合葉宏蔚/詹又蓁擊敗對手晉級。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫/綜合報導〕中租混雙葉宏蔚／詹又蓁今天在超級500系列香港羽球公開賽，以25：23、21：16扳倒世界排名11的中國組合程星／張馳，挺進16強。

世界排名18的葉宏蔚／詹又蓁在今年5月馬來西亞大師賽、新加坡公開賽都挺進4強，8月首度征戰世錦賽則是打進16強，可惜最後遭地主法國組合吉凱爾（Thom Gicquel）／德爾呂（Delphine Delrue）逆轉，無緣8強。至於程星／張馳在世錦賽則是8強不敵吉凱爾／德爾呂。

葉宏蔚／詹又蓁在去年巴黎奧運結束後開始合作，於南韓公開賽遭遇程星／張馳僅打33分鐘就吞敗，不過澳門公開賽則是直落二獲勝，雙方對戰也就成為1勝1敗。

如今，在香港賽再遇強敵，葉宏蔚／詹又蓁首局幾乎一路領先，但始終拉不開差距，甚至還讓程星／張馳超前，並拿下4個局點機會，葉宏蔚／詹又蓁則是接連化解危機，最後也成功先聲奪人。葉宏蔚／詹又蓁在第2局則克服11：15落後，把握機會打出一波連得8分攻勢，最終直落二擺平強敵。

台灣另一組混雙世界排名13的楊博軒／胡綾芳，以12：21、15：21不敵剛在世錦賽奪銅牌的中國組合郭新娃／陳芳卉，無緣晉級。

