體育 棒球 MLB

MLB》道奇貝茲手感復甦不居功！坦言貢獻良多的並非「MVP三連星」

2025/09/10 16:12

貝茲。（路透）貝茲。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天7：2擊敗洛磯收下3連勝，資深MVP強打貝茲（Mookie Betts）在3局下開轟幫助球隊建立領先優勢，單場更是雙安貢獻，近況相當火燙，賽後談到自己的狀態，貝茲也展現老大哥風度，絲毫不居功。

貝茲今年遭遇生涯最大低潮，不過隨著球季進入白熱化階段，貝茲的球棒也逐漸加溫，自8月6日起30戰繳出0.319打擊率、6轟、21打點、攻擊指數0.900的成績單，近15戰打擊率更高達0.345，敲出4轟、12打點，攻擊指數1.044。

今天賽後在休息室內受訪，貝茲並沒有露出笑容，只是語氣平淡回答問題，「我不會讓自己陷入太多情緒起伏，只想專注在當下。雖然我們今天打出漂亮一勝，但我唯一在乎的是調整好心態，並維持下去。」

對於自己的近況火燙，貝茲也非常淡然：「我覺得我現在狀態不差，但就像我說的，最重要的是專注當下，然後慢慢累積起來。」

此役道奇「MVP三連星」大谷翔平、貝茲與佛里曼（Freddie Freeman）都有好表現，3人合計攻下4分打點，不過貝茲謙虛表示：「老實說，我認為真正扛起打線的赫南德茲（Teoscar Hernandez）、馬恩西（Max Muncy）與帕赫斯（Andy Pages）。」

「我們前段棒次當然也有完成自己的任務，但真正讓對手感到壓力的，是他們；我們有做到我們的工作，但真正帶動全隊氣勢的，是他們。」貝茲說道。

