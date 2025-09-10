晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》「小房間」改判宋晟睿盜壘失敗惹議 聯盟說明關鍵原因

2025/09/10 15:44

宋晟睿。（資料照，記者林正堃攝）宋晟睿。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕台鋼雄鷹昨在澄清湖球場9局下靠林家鋐再見安打3：2氣走中信兄弟，但比賽過程中6局上兩出局兄弟跑者宋晟睿盜向二壘原本判定安全上壘，但在台鋼提出電視輔助判決，由場中資深裁判王俊宏進入「小房間」和技術委員、預備裁判和聯盟主管共同判定畫面後改判盜壘失敗，除了有現場球迷鼓噪「看太久了啦」，兄弟教頭平野惠一更出場抗議；由於審視時間超出原則上的4分鐘，聯盟今提出說明指出，技術委員基於慎重起見，最後格放畫面再多看數次，才做出改判決議。

為提升球賽品質和判決準確度，中職自去年8月15日起實施比賽中若提出電視輔助判決，場內資深裁判員將進入技術室與技術委員、預備裁判等4人依照重播輔助畫面進行判定，提升判決正確性，讓場內資深裁判員進入技術室討論，也能在特殊判決案例上，準確傳達給總教練與現場觀眾判決原意。昨台鋼和兄弟之戰，就由場上資深一壘審王俊宏和技術委員蔡國鎮、預備裁判彭楚雲和聯盟主管陳宋卿進行判定。

昨役兄弟在5局上奪下1分扳平比數後，2棒宋晟睿在6局上率先登場就敲出安打，在兩出局後盜向二壘，原本判定成功，但被台鋼提出重播輔助判決改判後，該局攻勢也瓦解。由於審判畫面時間過長，加上判決結果對兄弟不利，現場引起鼓噪。聯盟今則說明，審視時間超過原則上的4分鐘數秒，是因為技術委員為求慎重，又多看了幾次畫面，最終以多數決認定台鋼游擊手曾子祐在守備時手套先觸及宋晟睿的上臂，因此做出改判。

