MLB》鬼神二刀流無人能敵！大谷翔平奪ESPN年度最受矚目球員

〔體育中心／綜合報導〕美國權威體育媒體《ESPN》今天公布本季大聯盟「年度最受矚目球員（The most exciting player）」票選結果，去年止步8強的道奇二刀流巨星大谷翔平首次奪冠。

《ESPN》的票選方式是是先由大聯盟30支球隊各選出1名「隊內最受矚目球員」，再加上各聯盟各 1名外卡選手，共計32人，進行一對一淘汰制對決。比賽結果由ESPN的專家和評審投票決定，日本選手中唯一入選的就是大谷翔平。

大谷翔平在首輪擊敗了勇士一哥阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.），第二輪力退本季國聯塞揚大熱門、海盜火球王牌史基斯（Paul Skenes），8強則是再度強碰紅人明星游擊手魯茲（Elly De La Cruz），去年就是在這一輪輸給他，而今年完成甜蜜復仇，四強則是擊敗簽下史上最貴合約的大都會重砲索托（Juan Soto），成功挺進決賽。

大谷翔平決賽對上洋基「法官」賈吉（Aaron Judge），內文指出，雖然有一位投票者提出了強而有力的理由，認為只要賈吉走上打擊區，整個體育界都會屏息以待，但其他的評審都把票投給大谷翔平的鬼神二刀流，這位道奇巨星最終成為大聯盟年度最受矚目的球星。

