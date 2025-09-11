晴時多雲

體育 棒球

U18超級循環賽台韓大戰、道奇拚橫掃洛磯 今日賽事預告與轉播

2025/09/11 06:57

U18世界盃台灣隊。（資料照，圖片取自WBSC）U18世界盃台灣隊。（資料照，圖片取自WBSC）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

2025年U18世界盃棒球錦標賽今日迎來超級循環賽，預賽以4勝1敗、分組第2晉級的台灣，首戰對手將要強碰韓國隊，並推派「怪物左投」劉任右掛帥先發，歡迎各位一起鎖定轉播，為台灣好手們加油！

大聯盟今日有3場轉播賽事，其中拿下近期3連勝的道奇，今天將再度面對洛磯，推派兩屆塞揚名投史奈爾（Blake Snell）掛帥先發，力拚系列賽橫掃對手，另外還在爭奪外卡名額的大都會，以及昨天中斷2連勝的洋基，將分別繼續面對費城人與老虎，喜愛大聯盟的球迷朋友不要錯過！

中華職棒今晚天母球場，由主場球隊味全龍對上作客的富邦悍將，雙方分別派出龍聖與力亞士先發，愛好中職與兩隊的球迷歡迎收看！

另外，日本職棒今日也有2場比賽提供轉播服務，而香港羽球公開賽以及WTT澳門冠軍賽今天也有比賽，歡迎喜愛各個運動的球迷朋友，透過轉播為喜愛的球員與球隊加油！

U18世界盃棒球錦標賽

09:20 排名賽 中國@南非 緯來體育、緯來精采、愛爾達體育4台、東森洋片（09:25）

13:20 排名賽 德國@義大利 緯來體育、緯來精采、愛爾達體育4台、東森洋片（13:25）

17:20 超級循環賽 台灣@韓國 緯來體育、緯來精采、愛爾達體育4台、東森新聞（17:25）

MLB

06:30 大都會@費城人 緯來體育

07:00 老虎@洋基 愛爾達體育1台

10:00 洛磯@道奇 愛爾達體育1台

中華職棒

18:28 富邦@味全 緯來育樂、愛爾達體育2台

日本職棒

16:57 廣島@巨人 DAZN1、DAZN3

16:57 歐力士@火腿 DAZN2

BWF 香港公開賽

09:00 16強（上） 愛爾達體育3台

13:00 16強（下） 愛爾達體育3台

WTT冠軍賽 澳門站

11:00 32強 愛爾達體育2台

18:30 16強 愛爾達體育1台

