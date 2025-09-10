晴時多雲

總獎金破百萬亞洲最高！2025全球極限體能鋼鐵大賽年底台中盛大登場

2025/09/10 16:19

2025 全球極限體能鋼鐵大賽宣告記者會。（記者盧養宣攝）2025 全球極限體能鋼鐵大賽宣告記者會。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台中報導〕由台中市政府與中華民國文化休閒運動協會共同主辦的「2025全球極限體能鋼鐵大賽（2025 Taichung Power Fitness Grand Prix）」將在12月12日至14日在台中市政府廣場及新市政公園盛大登場，本屆賽事總獎金突破新臺幣百萬元，創下亞洲最高紀錄。

CrossFit是結合力量、耐力、速度與協調，是全方位挑戰人體極限的運動型態，目前為全球最受歡迎的體能挑戰運動之一，2025全球極限體能鋼鐵大賽不僅是台灣史上最大型的CrossFit國際賽事，更首度結合「亞洲綜合體能高峰論壇」，邀請各國專家齊聚台中交流，賽事獲美國CrossFit總部正式授權，為台灣參賽規模最大、總獎金破百萬，是亞洲最高的CrossFit競賽。

今日宣告記者會有多位重量級嘉賓出席，包括CrossFit台灣女子第一的洪寀睿、健力蹲舉世界紀錄保持人楊森，以及嘻哈團體玖壹壹成員「洋蔥」擔任推廣大使。台中市副市長鄭照新與洋蔥攜手領軍，號召現場嘉賓與選手組隊報名，成為本賽事「第一組」參賽隊伍，並挑戰風扇車、划船機、壺鈴弓箭步、槓鈴抓舉等7項CrossFit經典動作，也因為只有1組參賽隊伍，因此成功創下「目前最佳成績紀錄」。

台中市運動局說明，本次賽事分為菁英組與推廣組。菁英組為4人團體賽，將於9月10日開放報名，10月底進行線上預賽，11月初公布正選名單；入圍隊伍將於12月13日、14日在市府廣場展開面對面對決。冠軍隊伍可獲得12,000美元獎金，第二、三名則可分別獲得9,000與6,000美元，台灣籍冠軍隊伍另有專屬加碼1,500美元。推廣組則分為2人及4人團體賽，挑戰內容包括有氧跑步、壺鈴弓步走、拋沙袋、負重架行走、風扇車與坐姿拉輪胎等，鼓勵市民輕鬆參與。

此外，活動特別規劃「臺中國際運動健身博覽會」，集結國內外知名體能與健身品牌齊聚臺中，並安排多元周邊活動，如有氧健身、銀髮體適能、微醺瑜珈提斯、親子綜合體能等，讓不同年齡層的市民都能找到合適的運動方式。不論是觀賽、參展，或親身體驗課程，都能感受到鋼鐵體能運動的獨特魅力。運動局強調，本次大賽不僅象徵台灣體能運動的新里程碑，更展現台中推動全民運動的決心。

