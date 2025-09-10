晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》最難忘的不是怪物級二刀流！前天使隊友透露心目中的大谷翔平

2025/09/10 16:52

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平本季重拾二刀流，曾在2023年與大谷當過隊友、現效力紅襪的31歲右投吉歐里多（Lucas Giolito），也替「投手大谷」的回歸感到高興。近日受訪，吉歐里多也透露他心目中的大谷。

「我有在網路上看他的投球精華，他的球真的很驚人！」吉歐里多在2023年季中被白襪交易至天使，與大谷翔平短暫當過隊友。「才剛動完第2次手肘手術，現在就能飆101英哩火球，他真的是與眾不同的球員，身上有股魔力。雖然看起來球隊還在控制他的投球數，但光是看他重返投手丘，已經相當令人欣慰。」

儘管僅相處大約一個月，大谷仍在吉歐里多心中留下深刻印象，而最令他難忘的，是大谷的「純真」，「雖然時間不長，但能認識他很開心，最讓我印象深刻是他積極正向的態度，他就像是個熱愛棒球的12歲小孩，明明和我差不多年紀卻總是像孩子一樣，很有趣。另外，他那專注與努力的精神，實在讓人很佩服。」

球場上的大谷就像怪物一般強大，但場下卻總是被形容像個孩子，這樣的特質也反映在大谷其他興趣上。吉歐里多之所以能和大谷一拍即合，其中一個原因就是兩人都很愛看漫畫。「我們很常聊漫畫我自己從小就很喜歡，長大後也還會看，像《進擊的巨人》、《鋼之鍊金術師》、《航海王》，我都和他聊過。」

