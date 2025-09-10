晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》曾獲大谷讚賞的新秀工作馬降3A！道奇主帥無奈、透露未來計畫

2025/09/10 17:14

卡斯帕里烏斯。（資料照）卡斯帕里烏斯。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕道奇今賽前為迎回後援左投費西亞（Alex Vesia），將26歲右投卡斯帕里烏斯（Ben Casparius）下放3A，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）坦言，這是很無奈的決定。

卡斯帕里烏斯去年首度登上大聯盟，但只出賽3場，今年開季進入大聯盟名單，先發、後援兩頭跑，本季出賽46場包含3場先發，拿下7勝5敗、防禦率4.64，累積13個中繼點、2次救援成功，投77.2局送出71次三振。卡斯帕里烏斯本季以後援身分吃下多達68局，為全隊牛棚投手最多。

道奇總教練羅伯斯賽前受訪，談到下放卡斯帕里烏斯的決定表示：「Ben為我們完成很多很棒的任務，他絕對是我們今年重要一份子。但隨著Alex歸隊，我們必須做出很艱難的抉擇。對Ben而言，我們希望他能再次展現他對右打者的優異表現，現在讓他去3A沉澱一下，調整好狀態，我相信剩餘球季乃至季後賽，他都能帶給我們更大幫助。」

今年明星賽，日本巨星大谷翔平在受訪時，直接點名卡斯帕里烏斯與左投崔爾（Jack Dreyer），讚嘆他們本季表現出色。

