體育 棒球 中職

中職》教練工作第1天 林智勝：叫我叔叔、叫教練先罰3000

2025/09/10 17:42

味全龍林智勝引退後，到天母棒球場更換左外野全壘打紀錄看板。（記者陳志曲攝）味全龍林智勝引退後，到天母棒球場更換左外野全壘打紀錄看板。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／台北報導〕味全龍林智勝今天正式轉任教練工作，「林教練」的第1天笑說主要工作是拋球給選手打，他也開玩笑表示：「叫我Faki（阿美族語叔叔）就好，叫教練先罰300。」

林智勝目前還是以球員身份在一軍隨隊，他表示，現在學弟們還是把他當成學長，這樣很好，即使將來正式掛名教練，也不希望和選手有距離，繼續叫他Faki就好，叫教練先罰3000當公積金。

林智勝表示，季初在二軍的期間有觀察教練們怎麼進行他們的工作，對於教練工作有一些初步的想法，不過從球員退下來後，不論轉任什麼工作，都需要時間學習、適應，現在就跟著打擊教練張建銘和克魯茲觀摩。

林智勝表示，今天花最多時間的是拋球給選手打，也乘機和他們聊聊心理層面的事情，希望選手都能保持開心，帶著正面、樂觀的心態上場比賽，才能把練習的成果發揮出來。

被問到覺得自己是否適合當教練，林智勝表示，雖然事前會有很多想像，但是任何新工作都要實際做了才知道，自己喜不喜歡、適不適合，希望能在教練這個新工作，發掘出自己更多的可能性，也能幫助更多選手成長。

味全龍林智勝（左）引退後轉任教練。（記者陳志曲攝）味全龍林智勝（左）引退後轉任教練。（記者陳志曲攝）

味全龍林智勝引退後轉任教練。（記者陳志曲攝）味全龍林智勝引退後轉任教練。（記者陳志曲攝）

富邦悍將總教練陳金鋒（左）賽前與味全龍林智勝（右）開心互動。（記者陳志曲攝）富邦悍將總教練陳金鋒（左）賽前與味全龍林智勝（右）開心互動。（記者陳志曲攝）

