體育 棒球 MLB

MLB》不適合先發仍有望續留巨人輪值！美媒撰文分析鄧愷威明年展望

2025/09/11 06:58

鄧愷威。（資料照）鄧愷威。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕巨人台灣好手鄧愷威目前仍留在大聯盟名單當中，不過表現時好時壞，《FanSided》巨人專欄撰文直言鄧愷威恐怕不是合適的先發輪值人選，並分析他明年在巨人名單中可能的定位。

鄧愷威本季在大聯盟出賽6場，其中5場先發，戰績2勝4敗，22.2局送出28次三振，防禦率7.54。《FanSided》提到，鄧愷威上一戰對紅雀4局失4分，投出5保送的同時也飆8K，完整呈現他今年的狀況，保送很多（BB/9值5.56）、失分很多，但也具備K功（K/9值11.12）。

《FanSided》直言，以鄧愷威的型態，通常被認為更適合投短局數，例如中繼或敗戰處理的角色。此外，鄧愷威本季面對第一輪打者時，被打擊三圍為.205/.311/.359，乍看之下還能接受；然而一旦進入第二輪時，鄧愷威的被打擊三圍直接暴漲至.387/.474/.419。

《FanSided》提到，鄧愷威的武器庫相當齊全，理應上能藉由多種球路搭配在比賽後段繼續壓制打者，但最大的隱憂就是控球不佳。不過仍值得注意的是，鄧愷威目前今年只挨1發全壘打，FIP（獨立防禦率）為3.49也遠優於防禦率，顯示運氣和守備或許是拖累鄧愷威數據的原因。

《FanSided》認為，巨人仍有理由讓鄧愷威在9月累積經驗值，以評估他明年的定位。就目前來看，鄧愷威最有可能在明年4月以長中繼身分進入26人名單，這也是最適合他的位置，但這也並非保證。鄧愷威目前還有2個下放權，且仍須面臨隊內競爭。

《FanSided》表示，鄧愷威仍有潛力，明年也大概還會獲得先發機會，但如果他明年在巨人角色吃重，與其說是球團對他信任，不如說是巨人陣容深度與健康狀況不足，讓鄧愷威可以獲得更多機會。

