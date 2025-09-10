晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》洋基牛棚大將用「騎馬」比喻醜陋表現 美媒批：他們不是好球隊

2025/09/10 18:13

克魯茲。（美聯社）克魯茲。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕洋基牛棚今天大核爆，35歲牛棚大將克魯茲（Fernando Cruz）沒有解決任何一人就狂掉5分，賽後受訪時，他用「騎馬」來比喻自己的難堪表現。

洋基今前6局打完與老虎戰成2：2平手，第7局'洋基換牛棚接手，未料陷入大亂流，克魯茲（Fernando Cruz）登板後無法解決任何一名打者，被敲2支安打、投出3次保送狂失5分；小萊特（Mark Leiter Jr.）接替上場同樣拿汽油桶繼續放火，也是一個出局數都抓不到又丟4分。

克魯茲今天的表現，讓全場洋基球迷狂噓，賽後他吞下本季第4敗，防禦率3.76。談到今天的表現，克魯茲坦言：「這項運動並不像表現上如此容易，有時候你騎在馬上居於高點；有時你會摔下來，但你要學會重新爬上去。你沒辦法永遠都贏球，只是從每次失敗中學習。」

今天藍鳥資深主播馬丁尼茲（Buck Martinez）更在藍鳥與太空人之戰的轉播中直言不諱：「洋基真的不是一支好球隊，我不在乎他們戰績如何，他們暴投、失誤一堆，跑壘也不太好，如果他們打不出全壘打，根本沒有贏球的機會。」

洋基今天2：12慘敗老虎，目前80勝64敗，與暫居美聯東區龍頭的藍鳥有3場勝差。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中