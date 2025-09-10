MLB》洋基牛棚大將用「騎馬」比喻醜陋表現 美媒批：他們不是好球隊

克魯茲。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕洋基牛棚今天大核爆，35歲牛棚大將克魯茲（Fernando Cruz）沒有解決任何一人就狂掉5分，賽後受訪時，他用「騎馬」來比喻自己的難堪表現。

洋基今前6局打完與老虎戰成2：2平手，第7局'洋基換牛棚接手，未料陷入大亂流，克魯茲（Fernando Cruz）登板後無法解決任何一名打者，被敲2支安打、投出3次保送狂失5分；小萊特（Mark Leiter Jr.）接替上場同樣拿汽油桶繼續放火，也是一個出局數都抓不到又丟4分。

克魯茲今天的表現，讓全場洋基球迷狂噓，賽後他吞下本季第4敗，防禦率3.76。談到今天的表現，克魯茲坦言：「這項運動並不像表現上如此容易，有時候你騎在馬上居於高點；有時你會摔下來，但你要學會重新爬上去。你沒辦法永遠都贏球，只是從每次失敗中學習。」

今天藍鳥資深主播馬丁尼茲（Buck Martinez）更在藍鳥與太空人之戰的轉播中直言不諱：「洋基真的不是一支好球隊，我不在乎他們戰績如何，他們暴投、失誤一堆，跑壘也不太好，如果他們打不出全壘打，根本沒有贏球的機會。」

洋基今天2：12慘敗老虎，目前80勝64敗，與暫居美聯東區龍頭的藍鳥有3場勝差。

