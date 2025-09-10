總統盃3對3籃球賽北區預賽13、14日桃園開打 共357隊上場

全民運動署署長房瑞文（中）、桃市府副祕書長金志聿（右）、台灣隊國手徐詩涵（左）出席總統盃3對3籃球賽北區開賽記者會。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕「2025總統盃全民運動賽事3對3籃球賽」將於11月1、2日在總統府前凱達格蘭大道舉辦全國總決賽，分高中、大專、公開男女6組，北、中、南、東區各有18隊能突圍 爭奪總獎金178萬元，此賽事經歷8月東區及南區2站賽事後，13、14日的北區預賽也是系列賽事規模最大的一區，將在桃園高中光電籃球場開戰，迎來共357隊與會。

籌備年餘的運動部於昨（9）日國民體育日掛牌上路，全民運動署署長房瑞文今（10）日下午出席北區開賽記者會，感謝桃園市政府的協助，並同意借用桃園高中光電籃球場作為此次比賽場地，優質的運動場地有利各隊盡情揮汗享受3對3籃球的樂趣，創造佳績。他提到，3對3籃球運動在杭州亞運男子代表隊奪下台灣史上籃球首金之後，在國內更加蓬勃發展，運動部持續推動賴清德總統以「運動壯大台灣」的理念。

請繼續往下閱讀...

桃市府副祕書長金志聿表示，桃園高中光電籃球場於2021年整建啟用，不但是全國最大的太陽光電球場，使用乾淨能源發電，每年可減少逾百萬公斤的碳排放，電力部分收益還回饋學校作為綠能教育基金，場地設施營運一舉多得，近年更儼然成為北區3對3籃球賽事重要據點之一，總統盃全民3對3籃球賽帶動社區運動風氣，尤具意義可謂意義非凡。

值得拭目以待的是，北區報名隊數中，公開男子組預期會是超級戰區，不少曾打過職籃、SBL及UBA公開一級的戰將重出江湖。球風奔放的ABSOLUTE 3對3聯盟代表強權「台北戰馬」、本季大專聯賽二級冠軍中興大學主力班底「呼呼大睡」都參戰，曾效力SBL的名將尚韋帆、張羽霖也分頭出擊，尤其尚韋帆與各聯盟好手陳孝榕、廖偉皓、王暐嘉合組的「阿彪隊」更是耳目一新。

而女籃同樣精彩可期，公開組WSBL球員羅培儀掛帥的「桃園市」、退役選手羅巧惠與李婧寧掛陣的「喔密斗腐」，以及各大3對3賽場常勝軍「賴著你德分」、「巧遇蘋果」等都不缺席，UBA一級勁旅北市大兵分多路、台灣體大跨區踢館同樣來勢洶洶。也讓總統盃不同年齡層的3對3好手都有發揮的舞台，更增添賽事的可看性和話題性。

桃市府副祕書長金志聿（中）、台灣隊國手徐詩涵（左）、「籃球博士」也是中華民國3x3籃球協會副理事長鄭志龍（右）出席總統盃3對3籃球賽北區開賽記者會。（記者李容萍攝）

全民運動署署長房瑞文（中）、桃市府副祕書長金志聿（右5）等人出席總統盃3對3籃球賽北區開賽記者會。（記者李容萍攝）

總統盃3對3籃球賽北區於13、14日共357隊報名開打，全民運動署今在桃園召開記者會。（記者李容萍攝）

總統盃3對3籃球賽北區於13、14日共357隊報名開打，全民運動署今在桃園召開記者會。（記者李容萍攝）

桃園高中光電籃球場。（桃園高中提供）

桃園高中光電籃球場。（桃園高中提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法