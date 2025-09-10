晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平沒開轟仍展現價值！名將揭正面跡象、看好追上史瓦伯

2025/09/10 18:45

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕隨著例行賽逼近尾聲，道奇日本巨星大谷翔平與費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）的國聯全壘打王之爭愈演愈烈。今天史瓦伯敲出本季第50轟，大谷雖然敲安但沒開轟，目前以48轟落後。不過專家認為，大谷還是非常有機會追上。

大谷翔平今貢獻一支關鍵安打，進帳1分打點，還跑出本季第18次盜壘成功。這是大谷相隔22場再次嘗試盜壘，也是相隔26場再度盜壘成功。上季大谷專職DH累積59盜，成功率高達93.7%；今年大谷回歸投打二刀流，僅跑出18盜，成功率75%。

日職生涯2038安名將、現任球評的新井宏昌分析：「盜壘存在腿筋拉傷或和守備球員相撞的風險，今年大谷同時肩負投手任務，因此大幅降低盜壘次數是合理選擇。」

不過新井宏昌也強調：「這個月道奇打線得分能力下滑，在那種局面他選擇盜壘、推進到得點圈非常有意義。即便貝茲（Mookie Betts）之後開轟，但純論施加壓力在對手身上而言，大谷的盜壘依然很有價值。」新井宏昌也提到，隨著例行賽剩下最後17場，分區冠軍懸而未決的狀態，大谷可能會在更多關鍵時刻，主動或被要求去盜壘。

新井宏昌也談到大谷與史瓦伯的國聯全壘打王之爭，「大谷打擊狀態依然很棒，比起先前因身體不適跳過先發登板，現在神情明顯明亮許多，還是很有機會追上。」

大谷今天首局首打席將外角伸卡球擊成中外野飛球出局，新井宏昌表示，那球往外竄的情況下，大谷雖然只打到棒球，但他有把球往中間、左半邊帶的意識，而非勉強去拉打，這是好現象；新井宏昌還提到，大谷在第3局0好3壞時也沒有馬上去做拉打，而是先等好球最後選到保送，展現以球隊為優先的觀念。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中