MLB》大谷翔平沒開轟仍展現價值！名將揭正面跡象、看好追上史瓦伯

〔體育中心/綜合報導〕隨著例行賽逼近尾聲，道奇日本巨星大谷翔平與費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）的國聯全壘打王之爭愈演愈烈。今天史瓦伯敲出本季第50轟，大谷雖然敲安但沒開轟，目前以48轟落後。不過專家認為，大谷還是非常有機會追上。

大谷翔平今貢獻一支關鍵安打，進帳1分打點，還跑出本季第18次盜壘成功。這是大谷相隔22場再次嘗試盜壘，也是相隔26場再度盜壘成功。上季大谷專職DH累積59盜，成功率高達93.7%；今年大谷回歸投打二刀流，僅跑出18盜，成功率75%。

日職生涯2038安名將、現任球評的新井宏昌分析：「盜壘存在腿筋拉傷或和守備球員相撞的風險，今年大谷同時肩負投手任務，因此大幅降低盜壘次數是合理選擇。」

不過新井宏昌也強調：「這個月道奇打線得分能力下滑，在那種局面他選擇盜壘、推進到得點圈非常有意義。即便貝茲（Mookie Betts）之後開轟，但純論施加壓力在對手身上而言，大谷的盜壘依然很有價值。」新井宏昌也提到，隨著例行賽剩下最後17場，分區冠軍懸而未決的狀態，大谷可能會在更多關鍵時刻，主動或被要求去盜壘。

新井宏昌也談到大谷與史瓦伯的國聯全壘打王之爭，「大谷打擊狀態依然很棒，比起先前因身體不適跳過先發登板，現在神情明顯明亮許多，還是很有機會追上。」

大谷今天首局首打席將外角伸卡球擊成中外野飛球出局，新井宏昌表示，那球往外竄的情況下，大谷雖然只打到棒球，但他有把球往中間、左半邊帶的意識，而非勉強去拉打，這是好現象；新井宏昌還提到，大谷在第3局0好3壞時也沒有馬上去做拉打，而是先等好球最後選到保送，展現以球隊為優先的觀念。

