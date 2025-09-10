晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》兄弟對「小房間」不提申訴 平野直言：這不是第一天的事了！

2025/09/10 18:35

平野恵一。（記者李惠洲攝）平野恵一。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕中信兄弟昨以1分之差不敵台鋼雄鷹，6局上出現宋晟睿盜向二壘原判成功卻因電視輔助判決而改判的爭議，且現場球迷還出現「看太久了」的鼓噪聲；儘管「小房間」的審視時間超過4分鐘，且最終判決又對兄弟不利，但兄弟總教練平野惠一今賽前表示，「不會提出，因為申訴也改變不了什麼，但我心裡也會想說，這樣的話，乾脆不要電視輔助判決好了。」平野認為這並非第一天發生的事，中職聯盟若要施行電視輔助判決，必須先要有好的設備，這樣才有意義。

昨役兄弟在5局上奪下1分扳平比數後，2棒宋晟睿在6局上率先登場就敲出安打，在兩出局後盜向二壘，原本判定成功，但被台鋼提出重播輔助判決改判後，該局攻勢也瓦解，最終兄弟在9局下遭台鋼再見安打以2：3輸球。

對於6局上出現的電視輔助判決改判，平野被媒體問及球團是否有自行計時「小房間」的審視時間時，他笑說：「我們沒有計時，但相信大家都會感覺很長。」原則上，審視時間於4分鐘內決定最後判決，時間計算是自裁判員戴上耳機起，至重新判決為止，而昨由場上資深一壘審王俊宏進入小房間，和技術委員蔡國鎮、預備裁判彭楚雲和聯盟主管陳宋卿進行判定，最後因慎重起見多看幾次畫面而超過4分鐘數秒，平野聽到「超時」理由後則不以為然表示：「規則就是4分鐘，「為了所謂的慎重，就是自己改規則的意思。」

平野指出，兄弟不會提出申訴，「沒什麼辦法，也不是第一天的事了，畢竟這也不是第一天的事，之前聯盟那邊也有發生miss向球團道歉的例子，所以我們的立場就是處於，就是尊照聯盟的規定去走，我們就是在聯盟附予的環境下去努力。」

過去兄弟在洲際主場也曾出現幾次因沒有明確證據而維持原判的例子，平野認為以昨天的狀況，就必須提出到底是台鋼游擊手曾子祐手套先碰到宋晟睿肩膀的畫面，或是宋晟睿腳先到的畫面，「就是要有那個畫面，不然誰都看不出來，我們這邊當然都覺得腳先到，二壘審當時也是這樣的判斷，但曾子祐說是他先touch到，所以為了公平公正，才會要有電視輔助判決嘛。」但結果卻是沒有明確的畫面證據，然後又超時，平野才會說出：「如果是這樣的話，是不是乾脆不要有電視輔助判決比較好。」

若要落實電視輔助判決，平野認為必須要先把設備準備好，「我們也累積了幾年經驗，應該要統計哪個角度要有攝影機，還有畫質也很重要，必須要把設備先弄好，這樣才有意義。」

