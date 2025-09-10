晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球

U18世界盃》針對性十足！ 台灣隊6戰遭遇5名先發左投

2025/09/10 18:57

劉任右。（資料照，棒協提供）劉任右。（資料照，棒協提供）

〔記者羅志朋/綜合報導〕U18世界盃超級循環賽台灣隊明天將出戰南韓，兩隊都推出左投先發，由劉任右強碰崔曜翰，這也是本屆U18台灣隊第6場比賽，所遭遇的第5名先發左投，針對國際賽台灣隊打者普遍不擅打左投，對手採取以左剋左的戰略十分明確。

這屆賽事台灣隊首戰對手中國，推派左投劉維余先發，他投3局失2分都是責失苦吞敗投，第2戰美國推出左投波雷蒙（Carson Bolemon）先發，他不但飆速154公里，同時繳5局11K無失分好投，與後援左投格林傑（Jared Grindlinger）聯手賞給台灣隊一場無安打比賽。

台灣隊第3戰遭遇巴拿馬先發左投岡薩雷茲（Joel Gonzalez）陷入苦戰，靠張育豪再見安打才贏球，岡薩雷茲先發獨撐6.2局失2分都是責失吞下敗投，昨預賽最終戰對德國，對方推出左投阿菲爾鮑恩（Tom Apfelbaum）先發，他投2局失2分都是責失無關勝敗，台灣隊打到延長賽才驚險勝出。

明天台韓大戰，南韓派出左投崔曜翰先發，換句話說，台灣隊6場比賽，除了澳洲派右投帕奇特（Riley Scott Puckett）先發之外，其他5隊都交給左投對台灣隊先發。

崔曜翰預賽對波多黎各中繼4.2局未被敲安無失分，沒有出現保送狂飆8K拿下勝投，讓對方打者14上14下，表現相當亮眼，明天台灣隊恐有一番惡戰；台灣隊主力打者蔡琞傑、吳承皓、許書誠、李楷棋都是左打。

崔曜翰預賽對波多黎各中繼4.2局未被敲安無失分，沒有出現保送狂飆8K拿下勝投。（資料照，取自WBSC官方X）崔曜翰預賽對波多黎各中繼4.2局未被敲安無失分，沒有出現保送狂飆8K拿下勝投。（資料照，取自WBSC官方X）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中