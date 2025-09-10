U18世界盃》針對性十足！ 台灣隊6戰遭遇5名先發左投

劉任右。（資料照，棒協提供）

〔記者羅志朋/綜合報導〕U18世界盃超級循環賽台灣隊明天將出戰南韓，兩隊都推出左投先發，由劉任右強碰崔曜翰，這也是本屆U18台灣隊第6場比賽，所遭遇的第5名先發左投，針對國際賽台灣隊打者普遍不擅打左投，對手採取以左剋左的戰略十分明確。

這屆賽事台灣隊首戰對手中國，推派左投劉維余先發，他投3局失2分都是責失苦吞敗投，第2戰美國推出左投波雷蒙（Carson Bolemon）先發，他不但飆速154公里，同時繳5局11K無失分好投，與後援左投格林傑（Jared Grindlinger）聯手賞給台灣隊一場無安打比賽。

台灣隊第3戰遭遇巴拿馬先發左投岡薩雷茲（Joel Gonzalez）陷入苦戰，靠張育豪再見安打才贏球，岡薩雷茲先發獨撐6.2局失2分都是責失吞下敗投，昨預賽最終戰對德國，對方推出左投阿菲爾鮑恩（Tom Apfelbaum）先發，他投2局失2分都是責失無關勝敗，台灣隊打到延長賽才驚險勝出。

明天台韓大戰，南韓派出左投崔曜翰先發，換句話說，台灣隊6場比賽，除了澳洲派右投帕奇特（Riley Scott Puckett）先發之外，其他5隊都交給左投對台灣隊先發。

崔曜翰預賽對波多黎各中繼4.2局未被敲安無失分，沒有出現保送狂飆8K拿下勝投，讓對方打者14上14下，表現相當亮眼，明天台灣隊恐有一番惡戰；台灣隊主力打者蔡琞傑、吳承皓、許書誠、李楷棋都是左打。

崔曜翰預賽對波多黎各中繼4.2局未被敲安無失分，沒有出現保送狂飆8K拿下勝投。（資料照，取自WBSC官方X）

