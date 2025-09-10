中職》「書逸的努力，我都看在眼裡」 平野完全不能理解謾罵他的球迷

林書逸。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕上週六發生判斷飛球失誤的中信兄弟外野手林書逸，今天對台鋼雄鷹擔綱先發2棒左外野手，結果首打席就敲出二壘安打，且在1局下展現接球美技，而由於他因日前失誤後未去追球的態度遭到網路一片批判聲浪，兄弟總教練平野惠一對此則表示不能理解那些謾罵他的球迷，「書逸的努力，我都看在眼裡。」

林書逸上週六對統一獅在3局上2出局出現判斷飛球失誤，不但將球落到後方，還被鏡頭捕捉到呆在原地尬笑的模樣，被網友攻擊他很散漫、沒有拚勁，甚至在網路惡意流傳他的妻子和小孩照片，昨接受媒體採訪時更眼眶泛紅地說，「我最在意的是，網路現在的風向是我是一個散漫、很不積極的球員，但這對我來說，等於宣判我跟打假球沒有兩樣的那種嚴重性。」

平野也很了解被球迷攻擊的感覺，從他球員時代也有親身經驗，但他認為對於林書逸來說，這件事最好的處理方式就是「承認失誤」，而還原真相的工作就交由球團或總教練去做，像他受到洲際球場的燈光影響而發生失誤，就不用他本人自己去說，「碰到這樣的事情，最好的說法就是不要去解釋，應該要做的事，就是承認自己的失誤，回去會多練。」

在平野眼中，林書逸自升上一軍以來，「就是每天都比誰更早來球場自主練習，比賽中也都去特打，即使是進職棒10年的老將，他那天失誤過後，也留下來特守，書逸的努力，我全都看在眼裡。」

「像書逸這麼努力的人，我完全不能理解這些去謾罵他的人」，平野今天安排林書逸擔任先發2棒左外野手，第1局就攻守俱佳，也展現努力過的成果。

