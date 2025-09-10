U18世界盃》明天焦點美日大戰 兩大超級左投先發決戰！

末吉良丞、波雷蒙。（資料照，取自產經體育、WBSC）

〔記者羅志朋／綜合報導〕U18世界盃棒球賽超級循環賽明天開打，下午5點半在西崎球場台灣隊迎戰南韓，同一時間在沖繩那霸蜂巢球場由地主日本強碰美國，美、日都帶2勝0敗進入超級循環賽，台、韓則是1勝1敗。

為了拿下對日本的關鍵這一勝，明天美國推出左投波雷蒙（Carson Bolemon）先發，國內球迷對他應該不陌生，波雷蒙預賽對台灣隊先發5局狂飆11K拿下勝投，最快球速154公里，他與後援左投格林傑（Jared Grindlinger）聯手賞給台灣隊一場無安打比賽。

日本同樣推出左投末吉良丞先發，上月夏季甲子園冠軍戰沖繩尚學以3：1擊敗西東京代表日大三，奪下校史首座夏甲冠軍，陣中王牌左投末吉良丞後援1.2局無失分順利守成，成為沖繩尚學奪冠大功臣，也是夏甲冠軍球隊唯一入選U18世界盃日本代表隊的選手。

16歲的末吉良丞出生於日本沖繩縣浦添市，正是這屆U18世界盃主辦城市，身高175公分、體重89公斤，最快球速150公里，預賽他對南韓先發4局被敲4安失2分都是責失拿下勝投。

