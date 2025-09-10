晴時多雲

中職》從賴清德總統的一句話到運動部成立 兄弟日籍教頭為台灣體育開心

2025/09/10 19:45

總統賴清德（中）、行政院長卓榮泰（左）等人9日出席「運動部揭牌暨部長布達典禮」，並與首任部長李洋（右）在揭牌儀式後合影。（資料照，記者廖振輝攝）總統賴清德（中）、行政院長卓榮泰（左）等人9日出席「運動部揭牌暨部長布達典禮」，並與首任部長李洋（右）在揭牌儀式後合影。（資料照，記者廖振輝攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕「台灣不只有半導體讓世界看見，台灣還有棒球讓世界看見」，總統賴清德在去年12強賽由台灣隊奪冠後說的這句話，讓中信兄弟總教練平野惠一聽到後非常開心，他更在聽聞台灣運動部在昨天正式掛牌後更加高興，「這代表台灣政府會更重視運動這件事。」

46歲的平野惠一自2022年1月來台執教以來，不時會對台灣棒球界提出建言，也會在兄弟比賽內容不理想的時候，跟球員說：「比賽打得這麼難看，誰要進場看你們打球呢？」他希望藉由一些細節和態度上的提升，讓台灣棒球的素質能更往上提升。或許是因為昨天比賽出現重播輔助判決爭議，再加上日前兄弟外野手林書逸因飛球判斷失誤而遭到網路批評，都讓平野在今天賽前顯得格外有感，也多聊了一些自己的想法。

「台灣人對於運動這件事，相較日本是比較少的，因為大家都在唸書。」平野聽聞昨天運動部成立感到開心，因為他認為這樣代表政府更重視運動這件事，畢竟投入的經費會更多，接著像突然想到什麼事後笑說，「去年非常開心，賴清德總統說了這句話，台灣不只有半導體讓世界看見，台灣還有棒球讓世界看見」，坦言那時候很開心體育的價值可以再提升，「體育這件事對於一般人的影響力也會再提升。」

