日職》村上宗隆39場狂炸19轟 有望再創本土球員鬼神壯舉

〔體育中心／綜合報導〕本季結束後預計將挑戰大聯盟殿堂的養樂多重砲「村神」村上宗隆，傷癒歸隊後猛敲全壘打趕進度，今天對戰中日龍敲出本季第19轟，復出後39場狂轟猛炸，但養樂多終場以3：6輸球，中日終結近期的3連敗。

村上宗隆賽前勇奪央聯8月打者MVP，今天在4局下一壘有人時，瞄準中日22歲先發左投金丸夢斗的150公里外角速球，一棒將球掃向左外野大牆之外，形成一發2分砲，助隊追到2：4落後。

村上宗隆曾在2022年締造單季56轟的日職本土選手最多轟紀錄，今年敲出19轟，距離央聯第2的阪神強打森下翔大的20轟只差1支，他至今保持每2場就開轟的節奏，有機會達成連續7年單季20轟的壯舉，將追平養樂多洋砲拉米瑞茲（Alex Ramirez）在2001年至2007年所保持的隊史紀錄。

但若是只看日本球員的話，村上宗隆可望超越池山隆寬和山田哲人所寫下的連續6年20轟本土球員紀錄。村上宗隆此役4打數就敲出一發2分砲，吞下1次三振，打擊率降至0.292。

中日龍今天靠著岡林勇希單場灌進4打點，包含2局上先馳得點的右外野2分砲，再加上金丸夢斗繳出6局5K失2分的優質先發，助隊以6：3贏球，自己也收下本季第2勝。

