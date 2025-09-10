中職》「七鷹雄」亮相！洪總加碼分享昔日戰友勞勃趣事

台鋼選秀7名新人背號52號韋宏亮、背號00號朱盟、背號48號邱立璿、背號60號林建宏、背號70號顏采丞、背號49號張豈豪、背號47號許承恩。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕台鋼雄鷹在今天賽前安排今年7名選秀新人亮相，向球迷自我介紹，其中狀元韋宏亮已在一軍出賽2場無失分，而在「七鷹雄」亮相前，總教練洪一中則分享將來台開球的昔日戰友勞勃趣事，笑說：「對他的第一印象，還以為是教練。」

台鋼在今年選秀依序選進投手韋宏亮背號52號、內野手朱盟背號00、投手邱立璿背號48號、林建宏背號60號，捕手顏采丞背號70號、外野手張豈豪背號49號、投手許承恩背號47號，今天賽前一字排開亮相，希望給澄清湖主場球迷帶來最佳印象。

除了有新秀亮相，洪總也帶來「老將」故事，就是台鋼球團邀來本週六在澄清湖主場開球的前兄弟象、生活雷公隊「火球男」勞勃。「我第一次看到勞勃是在龍潭，記得他穿著藍色西裝，然後挺著個肚子，心想這是新的教練，然後又聽說他是投手，所以以為他是投手教練。」洪總笑著分享第一次看到的勞勃，結果沒想到他居然是能飆出最快球速156公里的火球男。

勞勃的最快球速156公里一度長期為中職球速紀錄，1996年他來台效力兄弟象，累積118.1局，以1.67防禦率拿下該年防禦率王，並以26次救援成功奪救援王，而後曾轉戰日職，1998年在當時台灣大聯盟洋將選秀後披上年代勇士球衣，季中轉戰聲寶太陽，而在1999年勞勃遭太陽釋出後轉戰生活雷公，該季他兩隊合計22次救援成功，是台灣大聯盟單季紀錄。

洪一中。（記者李惠洲攝）

