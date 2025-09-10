中職》樂天「自滅5E」中斷4連勝 獅隊重返「儲金」

獅帝芬。（統一獅提供）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕統一獅今開箱新洋投獅帝芬，首秀繳出4.1局無失分，獅隊打線雖然只有擊出7支安打，但靠著樂天桃猿發生多達5次失誤，終場以3：0斬斷樂天4連勝，下半季回到儲金（勝場多於敗場）狀態。

獅隊在2局下率先開啟攻勢，雙安攻佔一二壘，靠林智平未能完成雙殺守備，林祖傑在1出局一、三壘有人擊出右外野飛球形成高飛犧牲打，先馳得點；3局下，獅隊靠失誤和四壞2出局攻佔一、三壘，林子豪有人擊出滾地安打，再送回1分。

4局下，獅隊靠四壞、失誤和內野安打攻佔滿壘，靠邱智呈擊出適時安打再送回1分。樂天先發投手黃子鵬合計5局被敲6支安打，有2次四壞和1次三振，失掉3分（1分自責）。

獅隊開箱新洋投獅帝芬，他合計投83球，有56顆好球，投4.1局被敲6支安打，有1次四壞和5次三振，無失分。

樂天近期打出4連勝的氣勢，全年度勝率直接超車台鋼雄鷹，暫居第3，但今天卻發生本季最多的單場5次失誤，自己斬斷連勝的氣勢。

獅隊牛棚表現精彩，劉予承接手未滿5局的獅帝芬跨局無失分，王鏡銘、髙塩將樹、陳韻文都接手無失分。全場5名投手聯手完封樂天寫下本季獅隊單場最多。

