體育 棒球 中職

中職》張育成、范國宸開轟 富邦力克味全終止3連敗

2025/09/10 21:37

張育成敲出2分全壘打，超前比分。（記者陳志曲攝）張育成敲出2分全壘打，超前比分。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／台北報導〕富邦悍將張育成和范國宸都轟出2分砲，張育成演出3安猛打賞，范國宸打下3分打點，5:4力克味全龍。富邦終止3連敗，拿下最近12場比賽的第2勝。

第2局味全吉力吉撈打出全場第1支安打，張政禹四壞球上壘，無人出局攻佔一、二壘，劉基鴻觸擊失敗後改正常揮擊，擊出二壘打先馳得點，富邦先發投手鈴木駿輔再投出2次四壞球送分，味全2:0領先。

味全先發投手徐若熙前3局只讓富邦靠著四壞球上壘1次，第4局富邦率先上場的高捷安打，中斷徐若熙的連續10局沒有被安打，張育成再擊出二壘打，范國宸高飛犧牲打扳回1分，中斷徐若熙的連續10局無失分。

第6局富邦高捷跑出內野安打，張育成轟出中外全壘打，3:2超前。張育成本季第11轟，創生涯新高。

6局下味全首名打者劉基鴻造成三壘手高捷失誤，雖然蔣少宏擊出雙殺打，張祐銘的滾地球再造成二壘手林澤彬失誤，味全把握延續攻勢的機會，郭天信和李凱威連續安打攻下追平分，鈴木投出四壞球形成滿壘，富邦起用賴鴻誠中繼，又投出四壞球讓味全擠回超前分，味全4:3再度領先。

第8局張育成打出內野安打，范國宸轟出2分砲，本季第10轟，富邦5:4再度超前。

張育成。（記者陳志曲攝）張育成。（記者陳志曲攝）

郭天信。（記者陳志曲攝）郭天信。（記者陳志曲攝）

李凱威。（記者陳志曲攝）李凱威。（記者陳志曲攝）

范國宸敲出2分全壘打，超前比分。（記者陳志曲攝）范國宸敲出2分全壘打，超前比分。（記者陳志曲攝）

徐若熙。（記者陳志曲攝）徐若熙。（記者陳志曲攝）

鈴木駿輔。（記者陳志曲攝）鈴木駿輔。（記者陳志曲攝）

