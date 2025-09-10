晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》曾幫助小熊打破山羊魔咒奪冠 303轟名將瑞佐宣布退休

2025/09/10 22:27

瑞佐今天宣布退休。（取自小熊官方X）瑞佐今天宣布退休。（取自小熊官方X）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕36歲明星一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）休賽季遭洋基買斷成為自由球員，至今仍乏人問津。根據《ESPN》記者羅傑斯（Jesse Rogers）報導指出，瑞佐將以小熊球員身分退休，本週六將會在球場舉行引退儀式。

瑞佐的14年大聯盟生涯效力過教士、小熊與洋基，入選3屆全明星賽，拿下1屆銀棒獎與4屆金手套獎，小熊一待就是10年，曾在2016年助隊打破山羊魔咒，勇奪相隔108年的世界大賽冠軍。2022年表現仍相當穩定的他，卻在2023年球季因腦震盪導致表現逐漸下滑，之後又遭遇多次傷病，去年休賽季遭洋基買斷成為自由球員。

瑞佐今年2月受訪時曾坦言，自己還想打球延續職業生涯，但也明白現實的殘酷，可是他不願意拿底薪打球，自曝想過退休。瑞佐生涯共累積1727場出賽，敲出1644支安打、303轟與965分打點，打擊三圍.261/.361/.467，OPS（整體攻擊指數）為0.828。

《ESPN》記者羅傑斯指出，瑞佐將以小熊球員身分退休，本週六將會在小熊主場舉行引退儀式，也將成為球隊的形象大使，2016年率隊奪冠的小熊隊長將正式回歸。

