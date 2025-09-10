晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》被湖人裁掉後乏人問津！外媒爆26歲昔日天才側翼將離開NBA

2025/09/10 22:40

瑞迪許。（資料照）瑞迪許。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕根據《BasketNews》報導，26歲前鋒瑞迪許（Cam Reddish）據傳預計將離開NBA，目前正與立陶宛聯賽的希奧利艾籃球俱樂部（BC Šiauliai）進行加盟談判。

報導指出，瑞迪許的合約將包含2025-26年賽季的逃脫條款，如果未來NBA、歐洲聯賽或其他頂級聯賽出現機會，瑞迪許得以離隊轉戰其他賽場。

出身杜克大學的瑞迪許於2019年首輪第10順位獲得老鷹青睞，在當時被認為是天才側翼，更與威廉森（Zion Williamson）、巴瑞特（RJ Barrett）合稱「杜克三王」，然而進入聯盟後，瑞迪克始終無法兌現期望。上季瑞迪許在湖人出賽33場，場均只有3.2分2.0籃板，最終湖人決定將26歲後衛古德溫（Jordan Goodwin）轉為正式合約，並裁掉瑞迪許。

在被湖人裁掉後，瑞迪許並未獲得任何NBA球隊青睞，如今將轉戰立陶宛。瑞迪許合計6年NBA生涯效力過老鷹、尼克、拓荒者與湖人，累積116場出賽，場均貢獻8.5分2.7籃板1.2助攻1.0抄截，投籃命中率39.8%，三分命中率32.2%。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中