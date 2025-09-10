NBA》被湖人裁掉後乏人問津！外媒爆26歲昔日天才側翼將離開NBA

瑞迪許。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕根據《BasketNews》報導，26歲前鋒瑞迪許（Cam Reddish）據傳預計將離開NBA，目前正與立陶宛聯賽的希奧利艾籃球俱樂部（BC Šiauliai）進行加盟談判。

報導指出，瑞迪許的合約將包含2025-26年賽季的逃脫條款，如果未來NBA、歐洲聯賽或其他頂級聯賽出現機會，瑞迪許得以離隊轉戰其他賽場。

出身杜克大學的瑞迪許於2019年首輪第10順位獲得老鷹青睞，在當時被認為是天才側翼，更與威廉森（Zion Williamson）、巴瑞特（RJ Barrett）合稱「杜克三王」，然而進入聯盟後，瑞迪克始終無法兌現期望。上季瑞迪許在湖人出賽33場，場均只有3.2分2.0籃板，最終湖人決定將26歲後衛古德溫（Jordan Goodwin）轉為正式合約，並裁掉瑞迪許。

在被湖人裁掉後，瑞迪許並未獲得任何NBA球隊青睞，如今將轉戰立陶宛。瑞迪許合計6年NBA生涯效力過老鷹、尼克、拓荒者與湖人，累積116場出賽，場均貢獻8.5分2.7籃板1.2助攻1.0抄截，投籃命中率39.8%，三分命中率32.2%。

