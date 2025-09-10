中職》史上第1場延長賽無安打比賽沒了 兄弟還是贏啦！

中信兄弟今天對台鋼雄鷹隊前9局沒有被擊出安打，寫下隊史第5次前9局無安打。（中信兄弟提供）

〔記者倪婉君／高雄報導〕中信兄弟「美美」鄭浩均今對台鋼雄鷹繳出5局飆7K未被敲安打後退場，接手的4名投手都未被敲安，且兩隊以0：0進入延長賽，兄弟還在10局上1出局滿壘局面連得2分；只是前9局未敲安的台鋼打線，靠吳念庭在10局下從後援投手蔡齊哲手中敲出長打，一棒粉碎兄弟的史上首場延長賽無安打紀錄，接著顏郁軒再敲回追平分，但11局上宋晟睿相中第1球就敲安，助隊4：3贏球。

中職史上共出現11次無安打比賽，上一場出現在2023年5月19日的新莊球場，當時兄弟和今天一樣由鄭浩均先發，投6.1局飆7K後退場，再和謝榮豪、吳俊偉和呂彥青合力完成，且值得一提的是，前10場皆為先發投手獨力完成。原本鄭浩均今天要再寫一次神奇劇本，他用65球投5局未被敲安退場後，接手的王凱程和江忠城分別用9球和8球拿下三上三下，呂彥青8局下登場卻投出觸身球，但仍順利收下3個出局數，9局再由李振昌收下，並將比賽帶進延長賽。

台鋼投手群在前9局雖被兄弟打線敲出7支安打，但都能化險為夷，包括6局上1出局二、三壘有人江坤宇擊出內野滾地球，造成許基宏在本壘和三壘間遭觸殺，7局上後援投手韋宏亮則是連投2個保送再抓下3個出局數。到了10局上，伍祐城在1出局後接連投出觸身球和四壞球形成滿壘，被江坤宇敲安攻下第1分，接著再因滾地球失第2分。

只是好戲在10局下出現，吳念庭將蔡齊哲手中擊出帶打點的二壘安打，再趁傳跑向三壘，1出局後又靠顏郁軒的二壘安打回壘得到追平分。蔡齊哲在投出保送又被敲安後，將滿壘局面交給吳俊偉，結果他三振掉曾昱磬抓下第3個出局後仰天怒吼。

