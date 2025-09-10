晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》史上首次無安打比賽進延長才艱苦奪勝 平野惠一坦言：「有滿滿不好的預感」

2025/09/10 23:05

兄弟今天打到延長賽11局才以4：3險勝台鋼雄鷹，且是史上首次以無安打比賽進入延長賽。（記者李惠洲攝）兄弟今天打到延長賽11局才以4：3險勝台鋼雄鷹，且是史上首次以無安打比賽進入延長賽。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕中信兄弟今天打到延長賽11局才以4：3險勝台鋼雄鷹，且是史上首次以無安打比賽進入延長賽，總教練平野惠一坦言比賽中「有滿滿不好的預感、拚了命想拿第1分」，他認為今天沒有誰是MVP，是靠全隊的力量才奪勝，「一直都認為台鋼是很非常黏、非常難纏的球隊，今天可以比台鋼更黏、更難纏，也是大家做得非常好的地方」。

鄭浩均今對台鋼雄鷹繳出5局飆7K未被敲安打後退場，接手的4名投手都未被敲安，且兩隊以0：0進入延長賽，兄弟還在10局上1出局滿壘局面連得2分。只是前9局未敲安的台鋼打線，靠吳念庭在10局下從後援投手蔡齊哲手中敲出長打，一棒粉碎兄弟的史上首場延長賽無安打紀錄，接著顏郁軒再敲回追平分，但11局上宋晟睿相中第1球就敲安，助隊4：3贏球。

被問及這是史上首次以無安打比賽進入延長賽，平野直言感覺很不舒服，也認為比賽過程中有很多要檢討的地方，「畢竟這場是膠著狀態，在這樣的狀況下，大家都做得非常好。」

今天由7名投手接力，且前5人更合力投出無安打比賽，蔡齊哲在10局下投0.1局失2分被追平後，由吳俊偉接手1.2局失1分奪勝。「小黑」吳俊偉昨天被台鋼敲出再見安打吞敗，今天從結果上來看是復仇成功，平野則說：「其他牛棚都做得非常好，最後再接棒給小黑，我們這支球隊就是用全隊的綜合力量去贏球。」

兄弟總教練平野惠一。（記者李惠洲攝）兄弟總教練平野惠一。（記者李惠洲攝）

左起兄弟李振昌、江忠城、鄭浩均、王鴻程、呂彥青聯合完成9局無安打比賽。（中信兄弟提供）左起兄弟李振昌、江忠城、鄭浩均、王鴻程、呂彥青聯合完成9局無安打比賽。（中信兄弟提供）

