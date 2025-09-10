中職》連兩戰都被「小房間」檢視 宋晟睿的態度很沉著「沒有自己當裁判」

宋晟睿。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕中信兄弟宋晟睿連兩場都成為電視輔助判決的主角，昨天是6局上的盜壘成功經檢視被改判，今天則是11局上的左外野線邊安打，他的回應態度很成熟，表示：「當下打出去就是先跑，沒有自己當裁判，也不確定會不會安打，後續就交給裁判去判斷。」結果今天沒有再被改判，他的安打也成為助兄弟4：3擊敗台鋼雄鷹的致勝安打。

宋晟睿昨6局上盜向二壘原本判定安全上壘，但在台鋼提出電視輔助判決後被改判，也引發網路熱議，而今天則是在11局上相中第1顆球就敲安，也突破2：2僵局，這次台鋼也提出電視輔助判決，他說：「昨天是跑壘，今天是線邊安打，當下打出去就是先跑，沒有自己當裁判，也不確定會不會安打，後續就交給裁判去判斷。」

請繼續往下閱讀...

對於關鍵一擊，宋晟睿表示，「就設定好自己的好球帶，把節奏做好，確實打到球，就會有好結果，當下也順利打出安打。」他表示其實沒有特別去想什麼球路，也沒有說要打多遠，或是要打得怎麼樣，就是設定好後出手。

宋晟睿坦言，其實打到第9局就慢慢比較緊張，對於前9局的無安打比賽，「大家都有默契，都會知道，自己內心也知道，就盡全力去接每顆球。」儘管是史上首次帶著無安打比賽進入延長賽，宋晟睿認為隊友都屬於比較沉著冷靜型，「雖然我們安打滿多沒有得分，但感受到隊友很冷靜去做好每個打席。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法