晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》連兩戰都被「小房間」檢視 宋晟睿的態度很沉著「沒有自己當裁判」

2025/09/10 23:24

宋晟睿。（記者李惠洲攝）宋晟睿。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕中信兄弟宋晟睿連兩場都成為電視輔助判決的主角，昨天是6局上的盜壘成功經檢視被改判，今天則是11局上的左外野線邊安打，他的回應態度很成熟，表示：「當下打出去就是先跑，沒有自己當裁判，也不確定會不會安打，後續就交給裁判去判斷。」結果今天沒有再被改判，他的安打也成為助兄弟4：3擊敗台鋼雄鷹的致勝安打。

宋晟睿昨6局上盜向二壘原本判定安全上壘，但在台鋼提出電視輔助判決後被改判，也引發網路熱議，而今天則是在11局上相中第1顆球就敲安，也突破2：2僵局，這次台鋼也提出電視輔助判決，他說：「昨天是跑壘，今天是線邊安打，當下打出去就是先跑，沒有自己當裁判，也不確定會不會安打，後續就交給裁判去判斷。」

對於關鍵一擊，宋晟睿表示，「就設定好自己的好球帶，把節奏做好，確實打到球，就會有好結果，當下也順利打出安打。」他表示其實沒有特別去想什麼球路，也沒有說要打多遠，或是要打得怎麼樣，就是設定好後出手。

宋晟睿坦言，其實打到第9局就慢慢比較緊張，對於前9局的無安打比賽，「大家都有默契，都會知道，自己內心也知道，就盡全力去接每顆球。」儘管是史上首次帶著無安打比賽進入延長賽，宋晟睿認為隊友都屬於比較沉著冷靜型，「雖然我們安打滿多沒有得分，但感受到隊友很冷靜去做好每個打席。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中