TPBL》「夠喜歡這項運動才做得到」高錦瑋分享休賽季赴美訓練最大收穫

高錦瑋。（資料照，雲豹提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕24歲雲豹控衛高錦瑋身材不突出，靠後天苦練在職籃闖出一片天，他在休賽季赴美訓練，自律又達到新的境界。

高錦瑋菜鳥球季就勇奪新人王，但在休賽季都會持續精進自我，去年到中國NBL聯賽磨練，感受到身體對抗強度的落差，今年則在亞洲盃登場前，先赴美找個人訓練師進行訓練，被問及收穫最多之處，他最大的感觸與自律有關。

事實上，身高不到180公分的高錦瑋學生時期就培養高標準自律習慣，也對健行科大不少學弟帶來正面影響，今年投入選秀的劉丞勳、徐宏瑋受訪時都曾透露受到小高的精神感染，甚至今年進入健行的新鮮人、來自錦和高中的後衛夏友杰，也表示未來會參考高錦瑋的菜單與作息，「他給我很大的啟發，希望可以向他學習。」

高錦瑋表示，過去在健行科大宿舍離球場很近，5點起床5點半就可以抵達球場，但這次在美國因為需要加上車程，5點的訓練可能凌晨3點半或4點起床，作息也必須有所調整，從原本晚上11點就寢提早至8點就寢，他認為，這件事需要有相當強大的意志力，「你要足夠喜歡這項運動，才會那麼早去面對這樣的訓練。」

即將迎接生涯第三個球季，高錦瑋表示，在防守上希望提高身體強度，給對手多一點壓力，進攻端則期許自己更有創意，「上個賽季有時候太執著在一個點上，反而有時候會忽略掉機會，希望自己更有想像力，不斷思考在場上的狀況。」

