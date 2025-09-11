晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》上季與林書豪競爭MVP 高錦瑋不強求獎項「回歸籃球的本質」

2025/09/11 07:02

高錦瑋在林書豪防守下投進高難度三分球。（資料照，雲豹提供）高錦瑋在林書豪防守下投進高難度三分球。（資料照，雲豹提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕雲豹一哥高錦瑋上季一度在MVP之爭與林書豪相提並論，新賽季仍是年度最有價值球員熱門人選，不過他不強求個人獎項，希望回歸比賽的本質，在場上充分發揮自己。

雲豹上季後場人手不足，高錦瑋出賽35場，平均上場時間40分鐘，貢獻16.7分、5籃板、6.4助攻，兩度勇奪單月MVP，也入選年度第一隊，休賽季更獲雲豹7年續約。

TPBL元年單月MVP被林書豪、高錦瑋兩人包辦，隨著林書豪卸下戰袍，高錦瑋也是第二季的MVP熱門人選，假想敵包括旅日歸來的特攻超級戰將阿巴西、上季因傷所苦的夢想家一哥蔣淯安等人。

不過高錦瑋對於年度獎項看得相當務實，他受訪時表示，希望先回歸到比賽本質，「把場上的事情做好，其他東西都會慢慢跟著來，過度思考獎項，反而會綁手綁腳，希望回歸籃球本質享受比賽，把自己的特色發揮出來、平常訓練的東西展現在場上，然後保持野心、保持渴望。」

高錦瑋新人年就隨隊在T1勇奪隊史首冠，上季雲豹則是以第5名作收，與季後賽資格擦肩而過，對於新賽季是否力拚率隊重返榮耀，小高也坦言，奪冠需要一步步累積，教練團與成員之間建立默契是首要之務，「冠軍目前對我來說還有點遠，整個團隊持續保持溝通，建立文化，再去想之後的事情，把每一戰做得好的地方維持下去，修正不足之處，相信自然會有好的結果。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中