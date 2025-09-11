TPBL》上季與林書豪競爭MVP 高錦瑋不強求獎項「回歸籃球的本質」

高錦瑋在林書豪防守下投進高難度三分球。（資料照，雲豹提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕雲豹一哥高錦瑋上季一度在MVP之爭與林書豪相提並論，新賽季仍是年度最有價值球員熱門人選，不過他不強求個人獎項，希望回歸比賽的本質，在場上充分發揮自己。

雲豹上季後場人手不足，高錦瑋出賽35場，平均上場時間40分鐘，貢獻16.7分、5籃板、6.4助攻，兩度勇奪單月MVP，也入選年度第一隊，休賽季更獲雲豹7年續約。

TPBL元年單月MVP被林書豪、高錦瑋兩人包辦，隨著林書豪卸下戰袍，高錦瑋也是第二季的MVP熱門人選，假想敵包括旅日歸來的特攻超級戰將阿巴西、上季因傷所苦的夢想家一哥蔣淯安等人。

不過高錦瑋對於年度獎項看得相當務實，他受訪時表示，希望先回歸到比賽本質，「把場上的事情做好，其他東西都會慢慢跟著來，過度思考獎項，反而會綁手綁腳，希望回歸籃球本質享受比賽，把自己的特色發揮出來、平常訓練的東西展現在場上，然後保持野心、保持渴望。」

高錦瑋新人年就隨隊在T1勇奪隊史首冠，上季雲豹則是以第5名作收，與季後賽資格擦肩而過，對於新賽季是否力拚率隊重返榮耀，小高也坦言，奪冠需要一步步累積，教練團與成員之間建立默契是首要之務，「冠軍目前對我來說還有點遠，整個團隊持續保持溝通，建立文化，再去想之後的事情，把每一戰做得好的地方維持下去，修正不足之處，相信自然會有好的結果。」

