籃球歐錦賽》黑馬之爭！芬蘭戰勝喬治亞 隊史首次晉級4強

〔記者林岳甫／綜合報導〕過去從未在歐洲籃球錦標賽躋身4強的芬蘭隊，延續淘汰塞爾維亞的氣勢，在8強賽以93：79力退另一黑馬喬治亞，隊史首度闖進4強，改寫芬蘭籃壇歷史。

芬蘭本屆由NBA猶他爵士球星馬卡南（Lauri Markkanen）領軍，小組賽打敗瑞典、英國、蒙特內格羅，不敵立陶宛及2023年世界盃冠軍德國，但他們16強扳倒冠軍熱門約基奇（Nikola Jokic）領軍的塞爾維亞，取得自2009年以來對塞爾維亞首勝，隊史首次連兩屆8強。

面對淘汰法國隊的喬治亞，外界稍微看好芬蘭能持續改寫隊史最佳，芬蘭果然首節打完就領先雙位數，喬治亞雖然全場努力追分，卻也是徒勞無功。

芬蘭頭號王牌馬卡南繳出17分、6籃板；揚帝寧（Mikael Jantunen）拿下全隊最高19分，更關鍵是芬蘭板凳席貢獻44分，遠勝喬治亞替補的4分，成為兩隊勝負分水嶺。

「黑馬傳奇」喬治亞先後戰勝衛冕軍西班牙及法國打進8強，此役效力NBA多倫多暴龍的馬穆克拉什維利（Sandro Mamukelashvili）砍22分、8籃板，喬治亞第4節追到僅差6分，卻因連續失誤無功而返。

