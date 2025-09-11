晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

籃球歐錦賽》黑馬之爭！芬蘭戰勝喬治亞 隊史首次晉級4強

2025/09/11 07:04

馬卡南。（路透）馬卡南。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕過去從未在歐洲籃球錦標賽躋身4強的芬蘭隊，延續淘汰塞爾維亞的氣勢，在8強賽以93：79力退另一黑馬喬治亞，隊史首度闖進4強，改寫芬蘭籃壇歷史。

芬蘭本屆由NBA猶他爵士球星馬卡南（Lauri Markkanen）領軍，小組賽打敗瑞典、英國、蒙特內格羅，不敵立陶宛及2023年世界盃冠軍德國，但他們16強扳倒冠軍熱門約基奇（Nikola Jokic）領軍的塞爾維亞，取得自2009年以來對塞爾維亞首勝，隊史首次連兩屆8強。

面對淘汰法國隊的喬治亞，外界稍微看好芬蘭能持續改寫隊史最佳，芬蘭果然首節打完就領先雙位數，喬治亞雖然全場努力追分，卻也是徒勞無功。

芬蘭頭號王牌馬卡南繳出17分、6籃板；揚帝寧（Mikael Jantunen）拿下全隊最高19分，更關鍵是芬蘭板凳席貢獻44分，遠勝喬治亞替補的4分，成為兩隊勝負分水嶺。

「黑馬傳奇」喬治亞先後戰勝衛冕軍西班牙及法國打進8強，此役效力NBA多倫多暴龍的馬穆克拉什維利（Sandro Mamukelashvili）砍22分、8籃板，喬治亞第4節追到僅差6分，卻因連續失誤無功而返。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中