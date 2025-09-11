晴時多雲

體育 即時新聞

芬蘭93比79擊退喬治亞　首度闖進籃球歐錦賽4強

2025/09/11 01:54

〔中央社〕芬蘭繼爆冷擊敗塞爾維亞後，今天再以93比79擊退喬治亞，隊史首度闖進歐洲籃球錦標賽4強。

芬蘭先前才在歐洲籃球錦標賽（EuroBasket）16強賽以92比86，爆冷擊敗奪冠熱門塞爾維亞，晉級8強，震驚國際籃壇。作為奪冠熱門的塞爾維亞，則連兩屆在16強賽中失利。

在今天賽事中，芬蘭與喬治亞在開賽後前6分鐘你來我往，但芬蘭在首節末段打出一波攻勢，將比分瞬間從12比12拉開到28比15，首節取得13分領先。

到了第2節，喬治亞一度將比分拉近到只落後9分，但芬蘭延續凌厲攻勢，上半場結束時以57比40，擴大領先優勢。

芬蘭在第3節一度領先20分，以71比62進入第4節。喬治亞在決勝節急起直追，終場前8分鐘左右追到只差8分，但芬蘭最後再拉開差距，終場以93比79擊退喬治亞。

芬蘭陣中以大前鋒揚圖寧（Mikael Jantunen）19分、5籃板表現最佳，他在上半場命中3記三分球，助球隊取得早期領先，他的隊友馬卡南（Lauri Markkanen）也是功臣之一，有17分、6籃板、4阻攻進帳。

芬蘭將於12日4強賽，對決德國或斯洛維尼亞的勝方。（編譯：陳正健）1140911

