抗癌女拳王陳念琴復仇　WB世錦賽晉4強保底銅牌

〔中央社〕在英國利物浦舉行的WB世界拳擊錦標賽，台灣「抗癌女拳王」陳念琴，今天在女子65公斤級8強，以4比1逆轉擊敗克羅卡，報了今年4月落敗之仇並挺進4強、保底銅牌。

陳念琴與波蘭的克羅卡（Kinga Krowka）曾在今年4月巴西伊瓜蘇的WB盃拳擊賽交手過，當時陳念琴以1比4落敗。

今天再戰，首回合雙方攻勢都稍微保守，出拳都相當謹慎，但克羅卡獲得3個10分；第2回合陳念琴開始主動出擊，多次有效擊中對手，如願獲得4名裁判青睞給了10分，前2回合結束，陳念琴反以1比0取得積分領先。

關鍵的第3回合，2人都因為犯規被主審判定扣分，但陳念琴還是靠著比較強勢的主動攻擊，最終順利上演逆轉秀。

教練柯文明在接受中央社記者訪問時表示，雖然前1次交手輸過，但今天念琴準備得非常好，始終保持著高昂的鬥志，就算首回合落後也不慌張。

柯文明提到，前面2場郭怡萱、吳詩儀相繼落敗，整個團隊氣氛有些低迷，不過陳念琴熱身時依舊很專心，「我知道她一定會幫大家爭口氣，所以即使到了第3回合，念琴的打法還是相當穩定，最後才能逆轉勝。」

比較可惜的是，「吳琴戰隊」的吳詩儀在女子57公斤對上委內瑞拉的塞葛薇亞（Omailyn Carolina Alcala Cegovia）。

雙方經過3回合大戰，吳詩儀以27比29、28比28、29比27、29比27、27比29，和對手積分戰成2比2平手，最後分數給同分的該名裁判，重新認定塞葛薇亞獲勝，吳詩儀就以2比3飲恨。

至於身高僅150公分的郭怡萱，則是在女子51公斤級對上哈薩克的巴爾基別科娃（Alua Balkibekova），郭怡萱整場幾乎都被壓著打，3回合5名裁判都給對手10分，最終就以積分0比5落敗。（編輯：陳正健）1140911

