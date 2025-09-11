MLB》中斷連50打席未被敲安紀錄 紅襪終結者查普曼挨再見安吞敗

查普曼。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪古巴籍終結者查普曼（Aroldis Chapman）今天在第9局平手時登板，單局被敲2安包含挨再見安打，讓紅襪以4比5輸球。查普曼不但中斷連續50打席未讓對手敲安的紀錄，也吞本季第3敗。紅襪目前以81勝66敗居美聯東區第三。

前8局打完紅襪以3比4落後，第9局紅襪韓裔外野手瑞福斯奈德（Rob Refsnyder）代打敲關鍵二壘安打，攻進關鍵1分，紅襪追成4比4平手。

請繼續往下閱讀...

9局下查普曼登板投球，一上來被運動家強打蘭利斯（Shea Langeliers）敲中外野二壘安打，這讓查普曼中斷連續解決50名打者紀錄，也是自美國時間7月23日之後，再度被擊出安打。運動家先靠飛球護送跑者至三壘，接著巴特勒（Lawrence Butler）擊出左、中外野的再見安打，讓紅襪吞下敗仗。

運動家贏球。（美聯社）



查普曼此戰後援0.1局被敲2安，失掉1分，賽後防禦率從0.98升至1.14。查普曼也中斷連17場0失分紀錄。

現年37歲的查普曼本季投出生涯年，出賽61場繳出4勝3敗、防禦率僅1.14，有29次救援成功、4次中繼成功，共投55.1局賞81次三振，被打擊率為1成22，每局被上壘率為0.67。

運動家22歲新星柯茲（Nick Kurtz）今天擊出一發陽春砲，這是他本季第30轟，成為自名將坎塞柯（Jose Canseco）、巨砲馬怪爾（Mark McGwire）之後，運動家隊史第3位新人在菜鳥年交出至少30轟的表現。

Shea Langeliers ends Aroldis Chapman's hitless streak at 50 batters with a leadoff double



Chapman had not allowed a hit since July 23rd pic.twitter.com/BePOCpxJ39 — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） September 10, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法