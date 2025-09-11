晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》回到最初的起點！遊騎兵「地表最強投」德葛隆週六戰老東家大都會

2025/09/11 09:03

德葛隆。（資料照，法新社）德葛隆。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕有「地表最強投」美譽的遊騎兵強投德葛隆（Jacob deGrom），將在台灣時間周六先發出戰前東家大都會，與22歲華裔新秀喬納．唐（Jonah Tong）同場較勁。

現今37歲的德葛隆，在2010年選秀以第9輪加入大都會，2014年迎來大聯盟菜鳥年就繳出優異成績，最終榮獲國聯新人王，而在2018、2019兩年持續宰制大聯盟賽場，季後票選拿下2座國聯塞揚獎殊榮。

但在2020年後，德葛隆持續受到大大小小的傷勢困擾，直到2023年才轉隊加盟遊騎兵，累計在大都會9年期間，209場出賽皆擔任先發，拿下82勝57敗，防禦率僅2.52，標準化防禦率（ERA+）也是非常具水準的155。

談到即將對上老東家，德葛隆坦言能回到花旗球場（Citi Field）比賽感到非常興奮，「那裡是我開啟職業生涯的地方，在我心中留下一個特別的位置，這一定會很有趣，我非常期待。」

今天賽前，遊騎兵以76勝70敗排行美聯外卡第4，大都會也以76勝69敗在國聯外卡排行第3，兩隊都有望能前進季後賽，德葛隆說：「現在的每一場比賽對我們來說都非常重要，身處相同地位的他們也同樣如此，我們必須要贏，他們也會帶著必勝的決心，整個氣氛會有如季後賽一般。」

而被問及久違重返花旗球場投球的心情，德葛隆表示，當天可能會帶有一點緊張的心情，「我在那邊投過非常多比賽，大都會的球迷總是對我很好，能在這些球迷面前站上投手丘一直是個很棒的經驗。不過現在我已經在另外一隊了，非常期待會看到比賽如何進行。」

德葛隆生涯從大都會發跡，共為球隊效力9年。（資料照，歐新社）德葛隆生涯從大都會發跡，共為球隊效力9年。（資料照，歐新社）

