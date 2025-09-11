日職》「村神」傷癒回歸再進化！ 大聯盟評價急上升、挑戰破60億大約

村上宗隆。（資料照，美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕日職養樂多重砲村上宗隆本季在傷病回歸後展現比過往還恐怖的開轟效率，本季39場出賽狂敲19發全壘打，有大聯盟球探更認為他變得比過往還要強。

村上宗隆本季在首戰後就因為受傷缺席3個半月，直到到7月底才回歸，不過在回來後他展現驚人的開轟效率，38場比賽敲出19轟，8月12轟奪得單月MVP，也曾單場擊出3響砲。

根據日媒報導，村上宗隆的表現讓他在大聯盟球探的評價也急速上漲，一位MLB相關人士點出：「揮棒速度明顯較去年提升，擊球瞬間的力量遠超過日本職棒的水準。」

在昨天對中日龍一戰，村上宗隆面對左投大物金丸夢斗的150公里內角火球漂亮地擊出左外野全壘打：「對速球調整能力的疑問，現在也已經變得多餘了。」

本季村上宗隆預計就會透過入札制度挑戰大聯盟，現在已經有很多球團在觀察這位重砲好手，先前《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）的分析文章中，提到西武獅火球男今井達也，業界評估他有望得到至少8000萬美元以上，最高2億美元（約新台幣60億）的合約，而村上宗隆的合約數字有望比他還要高。

