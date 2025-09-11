MLB》韓裔工具人艾德曼歸隊 道奇教頭談領5億的康佛托出賽時機

艾德曼。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇韓裔金手套工具人艾德曼（Tommy Edman）今天傷癒歸隊，並擔任先發中外野手，同時也下放外野手狄恩（Justin Dean）至小聯盟3A。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）今受訪表示，艾德曼歸隊後，球隊的打線和陣容看起來更完整了。

去年季後簽下5年7400萬美元合約的艾德曼，艾德曼本季受到傷勢影響表現，出賽86場，交出12轟、44分打點，打擊率2成28的成績。艾德曼今年兩度因腳踝傷勢缺陣，自美國時間6月1日之後，他在中外野只先發過2場，這段時間他先發守過28場二壘防區、11場三壘防區。

羅伯斯指出，「Tommy回來對我們來說絕對是很大的助力，他的多樣性，能守中外野、二壘，再加上是左右開弓打者，這點非常重要，現在我們球隊看起來更完整了。」

羅伯斯表示，想要在比賽中親眼看艾德曼的狀態，尤其會特別觀察他的他起跑狀況，「一旦他能全速奔跑就會容易許多，而且這也很適合中外野的位置...他現在會先在外野出賽。」

羅伯斯也說，比起面對右投，他更喜歡艾德曼面對左投手。道奇明星外野手康佛托（Michael Conforto）將面對右投手時出賽。今年以1年1700萬美元（約新台幣5億）加盟道奇的康佛托，本季出賽126場，交出10轟、29分打點，打擊率僅1成92。

道奇今天與洛磯之戰，艾德曼鎮守中外野，帕赫斯（Andy Pages）守左外野，「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）仍擔任右外野手。羅伯斯說，未來外野陣容安排要取決於艾德曼的表現後再做抉擇。

