MLB》單季200K達陣！海盜王牌史基斯寫隊史第8位、穩居聯盟防禦率王

2025/09/11 10:14

史基斯今日繳出5局無失分好投，同時達陣單季200K里程碑。（法新社）史基斯今日繳出5局無失分好投，同時達陣單季200K里程碑。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕與金鶯進行3連戰第2場比賽的海盜，今天推派火球王牌史基斯（Paul Skenes）掛帥先發，繳出5局無失分好投，並達成單季200次三振的里程碑，可惜最終打線熄火，團隊在延長賽以1：2不敵金鶯。

史基斯今天持續上演極具宰制力的好投，主投5局用了64球，僅被敲出2支安打沒有失分，送出8次三振且沒有保送，其中在3局下半三振掉梅歐（Coby Mayo），本季奪三振數來到200次，成為隊史第8位達成此壯舉的選手。

繳出優異表現，史基斯賽後的防禦率降至1.92，仍穩居大聯盟防禦率王，並且目前2年的職棒生涯，53場出賽防禦率只有1.94，根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，史基斯創下自1920年活球年代以後，生涯前53場先發最低防禦率的紀錄。

不過海盜打線也慘遭對手壓制，並一路殺進延長加賽，最終10局下半滿壘的情況下，被金鶯埋伏在8棒的畢佛斯（Dylan Beavers）敲出右半邊再見安打，讓海盜無緣奪勝。

