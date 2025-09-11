MLB》索托39轟成空響！ 費城人灌爆大都會、分區領先10場

哈波25轟出爐。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕費城人今天在主場面對大都會，費城人先發投手桑契斯（Christopher Sanchez）6局6K失1分好投，加上打線大爆發，以11：3橫掃大都會，報了上個系列賽遭橫掃之仇，同時也將分區領先拉開到10場。

大都會先發投手霍姆斯（Clay Holmes）首局控球失準，單局2次觸身球加上1次四壞保送與1支安打失掉2分，4上大都會索托（Juan Soto）二壘安打、阿隆索（Pete Alonson）一壘安打以及馬提（Starling Marte）適時安打突破桑契斯拿下1分。

5下費城人從霍姆斯身上再打1分讓他退場，後援G.索托（Gregory Soto）登板未能止血再失1分，6下馬許（Brandon Marsh）、凱普勒（Max Kepler）適時安打與坎普（Otto Kemp）高飛犧牲打打下4分大局，7下哈波（Bryce Haper）炸裂賽季第25轟多添1分，8上索托回敬賽季第39轟追回1分，8下凱普勒陽春砲，賽季第16轟將比分正式來到雙位數大關，同局費城人靠著滾地球又得1分。

9下大都會最後反撲，費城人崔維諾（Lou Trivino）在快速抓到2出局後被連敲3安掉分，接著又投出保送擠成滿壘，但最終讓索托擊出飛球出局，有驚無險關門成功。

凱普勒本場3安猛打灌進5分打點，馬許也有2分打點進帳，桑契斯6局6K僅失1分好投，收下本季第13勝，防禦率2.57。索托5打數3安猛打，賽季第39轟出爐，跑回2分，攻擊指數0.931。

