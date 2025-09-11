晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》洋基牛棚連2天放火、4局狂掉9分 條紋軍兩戰遭老虎灌23分

2025/09/11 10:23

洋基投手威佛。（美聯社）洋基投手威佛。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基牛棚連兩天崩盤，今天後援群合計4局狂失9分，條紋軍最後在主場以1比11慘敗美聯中區龍頭老虎。洋基仍以80勝64敗居美聯東區第二。

老虎明星二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）今棒打老東家洋基，第5局敲帶有2分打點的適時安打，第7局用滾地球護送1分，一人攻下球隊前3分。

從第7局1出局登板的洋基明星後援多法爾（Camilo Doval），他在第8局不穩，老虎強打格林（Riley Greene）轟出兩分砲，這是格林本季第33轟，持續寫生涯單季新高。多法爾先抓到1個出局數，但接著被敲二壘安打後被換下場。

洋基投手多法爾。（美聯社）洋基投手多法爾。（美聯社）

該局接替投球的左手側投希爾（Tim Hill）先被老虎米德斯（Parker Meadows）敲適時安掉1分，接著老虎卡本特（Kerry Carpenter）敲兩分砲，助老虎單局灌進5分。洋基主力後援威佛（Luke Weaver）第9局登板，先被敲高飛犧牲打，老虎打者基斯（Colt Keith）敲兩分砲擴大分差，洋基最終吞2連敗。

洋基明星左投羅冬（Carlos Rodón）先發6局失2分吞本季第8敗。條紋軍此戰5名後援投手合計4局狂失9分，小萊特（Mark Leiter Jr.）0.1局失1分，多法爾1局失3分，希爾0.2局失2分，威佛0.1局失3分。唯一沒有失分的洋基投手，是客串登板0.2局無失分的野手史雷特（Austin Slater）。

洋基昨天後援群單局失9分、牛棚全場失10分，最後以2比12輸球。洋基這次與老虎隊的3連戰，前兩場就狂掉23分。

老虎先發投手佛雷爾提（Jack Flaherty）主投5局賞7次三振無失分，摘本季第8勝。

老虎大勝。（法新社）老虎大勝。（法新社）

洋基投手小萊特。（美聯社）洋基投手小萊特。（美聯社）

