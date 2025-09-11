晴時多雲

MLB》26歲新人右投塞莫爾1.1局被打爆 巨人無緣橫掃響尾蛇

2025/09/11 11:16

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日在主場迎戰響尾蛇的巨人，推派26歲新人右投塞莫爾（Carson Seymour）掛帥先發，但他僅投1.1局就失掉4分黯然退場，最終團隊以3：5吞敗，中斷近期的2連勝。

塞莫爾一開始就被響尾蛇開路先鋒佩多摩（Geraldo Perdomo）敲出首局首打席全壘打，2局上半狀況遭遇危機，接連被敲4支安打再失2分，使得教練團當機立斷換上畢文斯（Spencer Bivens）接替，但他一上場先是被打高飛犧牲打後又連投2個保送形成滿壘，所幸最後以滾地球抓到第3個出局數。

打線部分，巨人今天遭到響尾蛇先發投手羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）壓制，6.1局裡只從他手中擊出2支安打並吞下6次三振，不過8局下半2出局後找到機會，德弗斯（Rafael Devers）在一二壘有人時敲出中右外野方向差點過牆的二壘安打，送回兩分幫助球隊打破鴨蛋。

雖然9局下半，巨人在二三壘有人時靠著李政厚的滾地球，護送跑者回來得分拉近分差，但最後仍不敵響尾蛇，無緣在系列賽橫掃對手。

巨人目前戰績74勝72敗，位居國聯外卡第4，與第3名的大都會2場勝差，響尾蛇則是73勝74敗排在第6，距離外卡名額的勝差則是3.5場。

塞莫爾今日僅先發1.1局就失掉4分退場。（法新社）塞莫爾今日僅先發1.1局就失掉4分退場。（法新社）

羅德里奎茲先發6.1局無失分，繳出優質先發。（法新社）羅德里奎茲先發6.1局無失分，繳出優質先發。（法新社）

