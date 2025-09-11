MLB》教士牛棚失守遭逆轉吞2連敗 紅人緊咬國聯外卡第3的大都會

紅人安杜哈爾代打敲超前安。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士今天先盛後衰，第8局遭紅人安杜哈爾（Miguel Andujar）代打敲超前安打，教士最終以1比2輸球。教士隊在這次與紅人的3連戰前2場都輸球，目前以79勝67敗居國聯西區第二，暫居國聯外卡第二的位置。

教士球星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）第5局擊出陽春砲，本季第21轟出爐。教士左外野手勞瑞安諾（Ramón Laureano）在7局上於全壘打牆前秀超狂美技守備，沒收紅人打者海伊斯（Ke'Bryan Hayes）可能形成全壘打的深遠飛球。教士先發投手皮維塔（Nick Pivetta）繳出7局無失分好投，前7局打完以1比0領先。

第8局教士牛棚不穩，左投哈特（Kyle Hart）留下2出局二壘有人局面退場，由主力後援莫瑞亨（Adrian Morejon）登板投球。紅人球星克魯茲（Elly De La Cruz）擊出關鍵追平安，接著克魯茲盜上二壘，莫瑞亨先敬遠紅人打者海伊斯（Austin Hays），卻被安杜哈爾代打敲關鍵超前安，紅人單局拿2分逆轉戰局。

紅人球星克魯茲。（法新社）

紅人打線第9局上1出局靠3次保送攻占滿壘，教士日籍投手松井裕樹連續解決2人，化解滿壘危機。9局下教士西茲（Gavin Sheets）敲二壘安打，紅人後援投手山提蘭（Tony Santillan）連抓3個出局數守住勝利。

紅人26歲左投阿博特（Andrew Abbott）主投8局失1分，摘本季第9勝。皮維塔7局8K0失分好投，無關勝敗，莫瑞亨0.2局失1分吞本季第5敗。

曾待過洋基隊的安杜哈爾，今代打敲關鍵超前安，本季自勇士轉戰紅人後，出賽24場交出3轟、14分打點，打擊率3成71的成績。紅人隊以74勝72敗居國聯中區第三和巨人隊戰績相同，距離國聯外卡第三的大都會都只有2場勝差。

Miguel Andujar bloops the Reds into the lead in the eighth! pic.twitter.com/uxynZGUZWP — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） September 11, 2025

